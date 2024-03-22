Актор Алдошин поставив на місце Фаріон: "Робити зауваження щодо мови може тільки військовий"

Павло Алдошин є одним із тих відомих українських акторів, які змінили знімальні майданчики на фронт і зброю задля перемоги України. Артист, який зараз служить у лавах Збройних сил України, висловився на тему російської мови.

Раніше Алдошин обурився через слова Ірини Фаріон, яка висловила негативну думку про воїнів, які розмовляють російською мовою. А тепер Павло пояснив, які мовні правила існують на фронті та чому їх важливо дотримуватись.

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Павло Алдошин висловився щодо мовного питання

Він зазначив, що робити зауваження військовому щодо мови може тільки військовий.

Я б хотів ще раз наголосити, що робити зауваження військовому щодо мови може тільки військовий. Повірте, на фронті також є правила та існує мовне питання,

– сказав Павло.

Проте, зауважив, що все залежить від ситуації. У зонах, коли вони дуже близько до росіян – питання мови стає ще більш актуальним, ніж в інших випадках. За словами Алдошина, можна навіть втратити життя, якщо не вміти спілкуватися державною мовою.

Вночі дуже погано розібрати в тепловізорі або нічнику, це українець чи кацап. Але якщо він розмовляє українською і так, як ми маємо це чути, то ми розуміємо. Якщо ж кацапською, то тут питання – 50/50,

– пояснив він.

Ірина Фаріон про російськомовних військових

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями російськомовних військових, зокрема бійців бригади Азов. Тоді українські користувачі соціальних мереж різко відреагували на її заяву. Серед них також був український актор, який нині перебуває на службі в ЗСУ, Павло Алдошин.

Щодо мови у війську, хочу сказати, що це дуже низько. Що це вкрай… ганьба. Якась жіночка, яка дуже грамотно знає українську мову, сидить у Львові, п'є з філіжанки свою каву. Я вас прошу – стуліть писок і залиште українську мову у війську виключно військовим,

– сказав Алдошин.

Павло Алдошин перейшов на українську під час роботи у фільмі: про яку стрічку йдеться

Павло Алдошин визнає, що перейшов на українську мову під час зйомок у фільмі "Снайпер. Білий ворон", де актор зіграв головну роль. Основною мотивацією стала фраза режисера: "Основне завдання актора – це бути в кадрі переконливим".

Я ніколи не цурався мови, починав розмовляти через якісь приколи, різні діалекти наших регіонів. Мене це захоплювало, і поступово вимальовувалося у власну говірку, якщо можна так сказати,

– поділився Алдошин.

Фільм "Снайпер. Білий ворон" базується на реальній історії екопоселенця та вчителя з Горлівки, який після окупації свого міста у 2014-му році приєднався до добровольчого батальйону.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

Він мріє про життя в мирі та гармонії з природою, але на Донбасі починається війна. Головний герой, який має гостре почуття справедливості, відмовляється миритися з беззаконням і стає українським добровольчим снайпером.