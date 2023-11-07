Читайте в матеріалі 24 Каналу про гучну заяву Ірини Фаріон про військових, які розмовляють російською та що сказав український актор Павло Алдошин.

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Ірина Фаріон висловилась про російськомовних військових

Українська мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями російськомовних військових, зокрема бійців бригади Азов. Українські користувачі соціальних мереж дуже гнівно відреагували на її слова. Також дуже різку відповідь дав український актор, який сьогодні служить в ЗСУ Павло Алдошин.

Павло Алдошин записав емоційне відеозвернення

Актор сказав, що Фаріон та всі інші, хто засуджує українських військових і при цьому не перебуває на передовій, мають стулити писок.

Щодо мови у війську, хочу сказати, що це дуже низько. Що це вкрай… ганьба. Якась жіночка, яка дуже грамотно знає українську мову, сидить у Львові, п'є з філіжанки свою каву. Я вас прошу стуліть писок, і залиште українську мову у війську виключно військовим,

– сказав Алдошин.

Актор зізнався, що розуміє, що мова – це наша зброя. Але в час, коли головна зброя використовується на фронті, не маємо права забувати про тих, хто жертвує собою заради мирного життя.

Павло сказав, що хлопці та дівчата зараз щодня доводять свій патріотизм кров'ю та втраченими кінцівками роблять це заради нашої перемоги, а не задля того, щоб їх засудили за російську мову.

Коли мені цивільний каже: "А на передку там на нулі теж говорять російською мовою багато військових…" Ти на нулі?! Ти на нулі, я тебе питаю?! Хлопці з Азову та інших підрозділів кожного дня доводять свій патріотизм втраченими кінцівками та кров'ю. Смачної кави,

– додав він.

Ірина Фаріон відреагувала на критику у свою сторону публікацією

Мовознавиця написала пост в інстаграм, де навела аргументи у своє виправдання, сказавши що воювати за Україну – це не заслуга, а конституційний обов'язок кожного громадянина. І воювати – це не означає придбати індульгенцію на зневагу до державної мови.

Говорити в українському війську московською мовою – це постійно створювати небезпеку для побратимів, які цілком слушно кожного москворотого мають сприймати за ворога. Бо для пуйла українська мова небезпечніша за українську зброю,

– написала Фаріон.

Багато користувачів підтримали Ірину Фаріон, утім дуже багато критики отримала мовознавиця у свою адресу. Ось, що пишуть користувачі інстаграм про ситуацію, яка склалась: