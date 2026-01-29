Укр Рус
29 січня, 22:44
Зірка "Зворотного напрямку" відповів, чи готовий піти на фронт

Марія Примич
Основні тези
  • Актор Павло Текучев заявив, що готовий приєднатися до війська, якщо настане його черга, маючи всі необхідні військово-облікові документи в порядку.
  • У фільмі "Вічник" Текучев грає разом з військовослужбовцем Даніілом Мерешкіним, який служить у полку "Азов" і приїжджав на зйомки з лінії фронту.

Зірка серіалу "Зворотний напрямок" Павло Текучев зізнався, чи готовий долучитися до війська. Річ у тім, що чимало його колег ухвалили рішення стати на захист України після початку повномасштабного вторгнення.

Про мобілізацію актор висловився в інтерв'ю 24 Каналу. Текучев зіграв головну роль у фільмі "Вічник", який вийшов в український прокат 22 січня. Його герой проходить війну. 

Павло Текучев нагадав, що один з акторів фільму "Вічник" є військовослужбовець – це Данііл Мерешкін, який втілив на екрані Шугая. Він служить у полку "Азов".

Під час зйомок стрічки Текучеву вдалося поспілкуватися з колегою, зокрема про участь акторів у війні. Павло вдячний Даніілу за ці розмови, адже вони відкрили для нього багато нового й "підштовхнули до глибших роздумів".

Моя позиція щодо мобілізації та документів така: у мене все в порядку з військово-обліковими документами, і якщо настане моя черга, то, звичайно, я готовий. Це, власне, все, що можу сказати з цього приводу, 
– зазначив актор.

Текучев вважає, що внесок Мерешкіна у фільм "Вічник" дуже важливий. Він розповів, що військовослужбовець приїжджав на зйомки прямо з лінії фронті, що "сильно вплинуло на його внутрішній стан". 

Переглядаючи фільм, можна помітити, що він промовляє текст персонажа, але складається враження, ніби думками перебуває не тут. І це справді було так – йому було дуже важко дистанціюватися від тієї роботи, яку він виконує зараз на фронті, 
– пояснив Павло.

Данііл Мерешкін / Фото з інстаграму актора

Зірка серіалу "Зворотний напрямок" щасливий, що українські військові мають можливість хоча б на кілька днів повернутися до цивільного життя і своєї колишньої роботи. 

І дуже вдячний команді фільму "Вічник", що дала таку можливість, і, звичайно, Даніїлу теж – бодай на один день перевести подих, 
– додав він.

Павло Текучев у фільмі "Вічник" / Фото з інстаграму актора

Хто ще з українських акторів зараз служить?

  • Володимир Ращук, який виконав одну з головних ролей у серіалі "Прикордонники", добровільно пішов на війну після початку повномасштабного вторгнення. Він служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".

  • Дмитро Сова, який знявся у 2 сезоні "Прикордонників", проходить службу у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ.

  • Зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча долучився до 210-го окремого штурмового полку, а Ігор Ласточкін – до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".