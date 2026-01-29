Зірка "Зворотного напрямку" відповів, чи готовий піти на фронт

Зірка серіалу "Зворотний напрямок" Павло Текучев зізнався, чи готовий долучитися до війська. Річ у тім, що чимало його колег ухвалили рішення стати на захист України після початку повномасштабного вторгнення.

Про мобілізацію актор висловився в інтерв'ю 24 Каналу. Текучев зіграв головну роль у фільмі "Вічник", який вийшов в український прокат 22 січня. Його герой проходить війну.

Павло Текучев нагадав, що один з акторів фільму "Вічник" є військовослужбовець – це Данііл Мерешкін, який втілив на екрані Шугая. Він служить у полку "Азов".

Під час зйомок стрічки Текучеву вдалося поспілкуватися з колегою, зокрема про участь акторів у війні. Павло вдячний Даніілу за ці розмови, адже вони відкрили для нього багато нового й "підштовхнули до глибших роздумів".

Моя позиція щодо мобілізації та документів така: у мене все в порядку з військово-обліковими документами, і якщо настане моя черга, то, звичайно, я готовий. Це, власне, все, що можу сказати з цього приводу,

– зазначив актор.

Текучев вважає, що внесок Мерешкіна у фільм "Вічник" дуже важливий. Він розповів, що військовослужбовець приїжджав на зйомки прямо з лінії фронті, що "сильно вплинуло на його внутрішній стан".

Переглядаючи фільм, можна помітити, що він промовляє текст персонажа, але складається враження, ніби думками перебуває не тут. І це справді було так – йому було дуже важко дистанціюватися від тієї роботи, яку він виконує зараз на фронті,

– пояснив Павло.

Данііл Мерешкін / Фото з інстаграму актора

Зірка серіалу "Зворотний напрямок" щасливий, що українські військові мають можливість хоча б на кілька днів повернутися до цивільного життя і своєї колишньої роботи.

І дуже вдячний команді фільму "Вічник", що дала таку можливість, і, звичайно, Даніїлу теж – бодай на один день перевести подих,

– додав він.

Павло Текучев у фільмі "Вічник" / Фото з інстаграму актора

Важливо! Повне інтерв'ю з Павлом Текучевим читайте за посиланням.

Хто ще з українських акторів зараз служить?