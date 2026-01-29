Про мобілізацію актор висловився в інтерв'ю 24 Каналу. Текучев зіграв головну роль у фільмі "Вічник", який вийшов в український прокат 22 січня. Його герой проходить війну.
Теж цікаво Це стало для мене шоком, – зірка "Зворотного напрямку" про схожість серіалу з "Капітаншею"
Павло Текучев нагадав, що один з акторів фільму "Вічник" є військовослужбовець – це Данііл Мерешкін, який втілив на екрані Шугая. Він служить у полку "Азов".
Під час зйомок стрічки Текучеву вдалося поспілкуватися з колегою, зокрема про участь акторів у війні. Павло вдячний Даніілу за ці розмови, адже вони відкрили для нього багато нового й "підштовхнули до глибших роздумів".
Моя позиція щодо мобілізації та документів така: у мене все в порядку з військово-обліковими документами, і якщо настане моя черга, то, звичайно, я готовий. Це, власне, все, що можу сказати з цього приводу,
– зазначив актор.
Текучев вважає, що внесок Мерешкіна у фільм "Вічник" дуже важливий. Він розповів, що військовослужбовець приїжджав на зйомки прямо з лінії фронті, що "сильно вплинуло на його внутрішній стан".
Переглядаючи фільм, можна помітити, що він промовляє текст персонажа, але складається враження, ніби думками перебуває не тут. І це справді було так – йому було дуже важко дистанціюватися від тієї роботи, яку він виконує зараз на фронті,
– пояснив Павло.
Данііл Мерешкін / Фото з інстаграму актора
Зірка серіалу "Зворотний напрямок" щасливий, що українські військові мають можливість хоча б на кілька днів повернутися до цивільного життя і своєї колишньої роботи.
І дуже вдячний команді фільму "Вічник", що дала таку можливість, і, звичайно, Даніїлу теж – бодай на один день перевести подих,
– додав він.
Павло Текучев у фільмі "Вічник" / Фото з інстаграму актора
Важливо! Повне інтерв'ю з Павлом Текучевим читайте за посиланням.
Хто ще з українських акторів зараз служить?
Володимир Ращук, який виконав одну з головних ролей у серіалі "Прикордонники", добровільно пішов на війну після початку повномасштабного вторгнення. Він служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".
Дмитро Сова, який знявся у 2 сезоні "Прикордонників", проходить службу у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ.
Зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча долучився до 210-го окремого штурмового полку, а Ігор Ласточкін – до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".