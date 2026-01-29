О мобилизации актер высказался в интервью 24 Каналу. Текучев сыграл главную роль в фильме "Вестник", который вышел в украинский прокат 22 января. Его герой проходит войну.

Павел Текучев напомнил, что один из актеров фильма "Вестник" является военнослужащим – это Даниил Мерешкин, который воплотил на экране Шугая. Он служит в полку "Азов".

Во время съемок ленты Текучеву удалось пообщаться с коллегой, в частности об участии актеров в войне. Павел благодарен Даниилу за эти разговоры, ведь они открыли для него много нового и "подтолкнули к более глубоким размышлениям".

Моя позиция по мобилизации и документов такова: у меня все в порядке с военно-учетными документами, и если наступит моя очередь, то, конечно, я готов. Это, собственно, все, что могу сказать по этому поводу,

– отметил актер.

Текучев считает, что вклад Мерешкина в фильм "Вестник" очень важен. Он рассказал, что военнослужащий приезжал на съемки прямо с линии фронте, что "сильно повлияло на его внутреннее состояние".

Просматривая фильм, можно заметить, что он проговаривает текст персонажа, но складывается впечатление, будто мыслями находится не здесь. И это действительно было так – ему было очень трудно дистанцироваться от той работы, которую он выполняет сейчас на фронте,

– объяснил Павел.

Даниил Мерешкин / Фото из инстаграма актера

Звезда сериала "Обратное направление" счастлив, что украинские военные имеют возможность хотя бы на несколько дней вернуться к гражданской жизни и своей прежней работе.

И очень благодарен команде фильма "Вестник", что дала такую возможность, и, конечно, Даниилу тоже – хотя бы на один день перевести дыхание,

– добавил он.

Павел Текучев в фильме "Вестник" / Фото из инстаграма актера

