Старий український серіал, від якого фанатіла молодь

У 2019 році вийшов український молодіжний трилер-детектив "Перші ластівки". Серіал отримав багато позитивних відгуків від глядачів і став одним із найпопулярніших українських проєктів.

"Перші ластівки" – це серіал-антологія, у кожному сезоні показана нова історія. Головні актори не змінюються, але грають різних персонажів. Більше про проєкт розповість 24 Канал.

Про що серіал "Перші ластівки"?

Події першого сезону розгортаються у звичайній школі, яку сколихнула страшна трагедія – учениця скоїла самогубство. Причини невідомі, адже вона навіть не залишила прощальної записки.

За справу береться слідча Ольга Макарова. Жінка намагається дізнатися: школярка сама покінчила життя самогубством чи її хтось зіштовхнув з даху багатоповерхівки.

Під час розслідування Ольга відкриває страшні таємниці учнів, вчителів та батьків. Діти вплутуються в історію зі смертю своєї однокласниці, вони стикаються з таємничим та небезпечним персонажем – "Другом".

У другому сезоні розповідається про студентів-журналістів. Події відбуваються в університеті, куди вступили хлопці та дівчата різного соціального класу. Вони ходять на пари та вечірки, працюють після навчання.

Якось в туалеті знаходять мертвим одного зі студентів – Івана Кожуха. Поліція швидко закриває справу, оскільки вважає, що хлопець наклав на себе руки. Проте викладачка Кіра Зотова впевнена, що його вбили, тому береться за розслідування справи разом з деякими студентами.

Що ще відомо про серіал?

Серіал складається з двох сезонів, які налічують по 8 серій. У 2021 році Новий канал повідомив, що проєкт продовжили на третій сезоні, однак наразі жодної інформації немає.

У "Перших ластівках" знялись Вікторія Литвиненко, Таїсія-Оксана Щурук, Олександр Рудинський, Максим Самчик, Поліна Носихіна, Марія Смолякова, Максим Девізоров та інші.

"Школа – ще один популярний український молодіжний серіал. Головні ролі в ньому зіграли Яніна Андрєєва, Микита Вакулюк, Олена Курта, Ірина Кудашова, Анна Трінчер та інші.

У серіалі розповідається про життя підлітків: про їхнє навчання в школі, стосунки з батьками та вчителями, кохання, дружбу. У ньому висвітлені різні проблеми, з якими зіштовхується молодь.