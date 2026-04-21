У світ вийшов довгоочікуваний український серіал із захопливим сюжетом

Українське серіальне виробництво продовжує тішити глядачів новими проєктами. Так, 20 квітня 2026 року відбулася прем'єра українського серіалу "Підміна".

Це довгоочікувана стрічка, у якій головні ролі виконали Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк та Олег Загородній. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю новинку.

Відбулась прем'єра серіалу "Підміна": де дивитись стрічку?

Новий український серіал "Підміна" налічуватиме 16 епізодів. Переглянути його можна на телеканалі СТБ або на платформі Київстар ТБ.

У головних ролях – Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородній, Іван Бліндар, Лариса Руснак, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Костянтин Кріст і Сергій Кияшко.

Антоніна Хижняк у серіалі виконує одразу дві ролі – Катерини Стоянової та Ірини Бойчевої.

Про що сюжет серіалу?

Сюжет розгортається навколо успішної київської архітекторки Катерини, яка звикла тримати все під контролем. Однак в один момент вона несподівано втрачає цю можливість. Їй телефонує сестра-близнючка Ірина та змушує виїхати за кордон.

Через збіг обставин Катерина втрачає документи й не може повернутися додому. Тим часом її місце – і в роботі, і в особистому житті – займає інша жінка. З кожним днем ситуація лише ускладнюється, тож Катерина відчайдушно намагається повернути своє життя.

