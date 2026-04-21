У світ вийшов довгоочікуваний український серіал із захопливим сюжетом
- Прем'єра українського серіалу "Підміна" відбулася 20 квітня 2026 року, і його можна переглянути на телеканалі СТБ або платформі Київстар ТБ.
- Сюжет серіалу розгортається навколо архітекторки Катерини, яка втрачає контроль над своїм життям.
Українське серіальне виробництво продовжує тішити глядачів новими проєктами. Так, 20 квітня 2026 року відбулася прем'єра українського серіалу "Підміна".
Це довгоочікувана стрічка, у якій головні ролі виконали Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк та Олег Загородній. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю новинку.
Відбулась прем'єра серіалу "Підміна": де дивитись стрічку?
Новий український серіал "Підміна" налічуватиме 16 епізодів. Переглянути його можна на телеканалі СТБ або на платформі Київстар ТБ.
У головних ролях – Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородній, Іван Бліндар, Лариса Руснак, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Костянтин Кріст і Сергій Кияшко.
Антоніна Хижняк у серіалі виконує одразу дві ролі – Катерини Стоянової та Ірини Бойчевої.
Про що сюжет серіалу?
Сюжет розгортається навколо успішної київської архітекторки Катерини, яка звикла тримати все під контролем. Однак в один момент вона несподівано втрачає цю можливість. Їй телефонує сестра-близнючка Ірина та змушує виїхати за кордон.
Через збіг обставин Катерина втрачає документи й не може повернутися додому. Тим часом її місце – і в роботі, і в особистому житті – займає інша жінка. З кожним днем ситуація лише ускладнюється, тож Катерина відчайдушно намагається повернути своє життя.
