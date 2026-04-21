В свет вышел долгожданный украинский сериал с захватывающим сюжетом
- Премьера украинского сериала "Подмена" состоялась 20 апреля 2026 года, и его можно посмотреть на телеканале СТБ или платформе Киевстар ТВ.
- Сюжет сериала разворачивается вокруг архитектора Екатерины, которая теряет контроль над своей жизнью.
Украинское сериальное производство продолжает радовать зрителей новыми проектами. Так, 20 апреля 2026 года состоялась премьера украинского сериала "Подмена".
Это долгожданная лента, в которой главные роли исполнили Антонина Хижняк, Владислав Никитюк и Олег Загородний. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой новинке.
Состоялась премьера сериала "Подмена": где смотреть ленту?
Новый украинский сериал "Подмена" будет насчитывать 16 эпизодов. Посмотреть его можно на телеканале СТБ или на платформе Киевстар ТВ.
В главных ролях – Антонина Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородний, Иван Блиндар, Лариса Руснак, Вероника Мишаева-Яковлева, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Константин Крист и Сергей Кияшко.
Антонина Хижняк в сериале исполняет сразу две роли – Екатерины Стояновой и Ирины Бойчевой.
О чем сюжет сериала?
Сюжет разворачивается вокруг успешного киевского архитектора Екатерины, которая привыкла держать все под контролем. Однако в один момент она неожиданно теряет эту возможность. Ей звонит сестра-близняшка Ирина и заставляет уехать за границу.
По стечению обстоятельств Екатерина теряет документы и не может вернуться домой. Тем временем ее место – и в работе, и в личной жизни – занимает другая женщина. С каждым днем ситуация только усложняется, поэтому Екатерина отчаянно пытается вернуть свою жизнь.
