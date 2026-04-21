В свет вышел долгожданный украинский сериал с захватывающим сюжетом

Украинское сериальное производство продолжает радовать зрителей новыми проектами. Так, 20 апреля 2026 года состоялась премьера украинского сериала "Подмена".

Это долгожданная лента, в которой главные роли исполнили Антонина Хижняк, Владислав Никитюк и Олег Загородний. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой новинке.

Состоялась премьера сериала "Подмена": где смотреть ленту?

Новый украинский сериал "Подмена" будет насчитывать 16 эпизодов. Посмотреть его можно на телеканале СТБ или на платформе Киевстар ТВ.

В главных ролях – Антонина Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородний, Иван Блиндар, Лариса Руснак, Вероника Мишаева-Яковлева, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Константин Крист и Сергей Кияшко.

Антонина Хижняк в сериале исполняет сразу две роли – Екатерины Стояновой и Ирины Бойчевой.

О чем сюжет сериала?

Сюжет разворачивается вокруг успешного киевского архитектора Екатерины, которая привыкла держать все под контролем. Однако в один момент она неожиданно теряет эту возможность. Ей звонит сестра-близняшка Ирина и заставляет уехать за границу.

По стечению обстоятельств Екатерина теряет документы и не может вернуться домой. Тем временем ее место – и в работе, и в личной жизни – занимает другая женщина. С каждым днем ситуация только усложняется, поэтому Екатерина отчаянно пытается вернуть свою жизнь.

