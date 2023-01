"Підземелля і дракони": вийшов трейлер кіноадаптації настільної гри, на яку чекали 10 років

У мережі з’явився дубльований трейлер фентезійно-пригодницького бойовика "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" з Крісом Пайном у головній ролі. Стрічка вийде на широкі екрани 30 березня.

Виробництво екранізації рольової гри розпочалося у 2013 році. Поки тривали суперечки, переговори та кастинги, найпалкіші шанувальники чекали на картину. І ось нарешті у 2021 році відбулися зйомки в Ісландії. Режисерами фільму "Підземелля та Дракони" стали Джонатан Голдштейн та Джон Френсіс Дейлі.

"Підземелля та Дракони": сюжет та трейлер

Фільм від Paramount Pictures стане екранізацією знаменитої однойменної гри "Підземелля та Дракони". У ній хід і розвиток подій задає один гравець, якого називають Повелитель. Гравцям потрібно пройти підземелля з драконами, де на них чекає чимало небезпек. Завдяки гральному кубику гравці роблять ходи та просуваються до фіналу, використовуючи свої фантастичні здібності для подолання перешкод. Саме ця ідея і стала основою для нового голлівудського екшну.

За сюжетом кіноадаптації, ефектний злодій та компанія професійних авантюристів намагаються здійснити велике пограбування, щоб повернути дещо дуже важливе. Проте все йде не за планом і перед ними постає несподівана перешкода.

"Підземелля та Дракони": дивіться трейлер

Акторський склад

У стрічці зіграють: