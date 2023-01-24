"Подземелье и драконы": вышел трейлер киноадаптации настольной игры, которой ждали 10 лет
Источник:Ютуб B&H Film Distribution Company
В сети появился дублированный трейлер фэнтезийно-приключенческого боевика "Подземелье и драконы: Честь воров" с Крисом Пайном в главной роли. Лента выйдет на широкие экраны 30 марта.
Производство экранизации ролевой игры началось в 2013 году. Пока продолжались споры, переговоры и кастинги, самые ярые поклонники ждали картину. И вот, наконец, в 2021 году состоялись съемки в Исландии. Режиссерами фильма "Подземелья и Драконы" стали Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли.
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"Подземелье и Драконы": сюжет и трейлер
Фильм от Paramount Pictures станет экранизацией знаменитой одноименной игры "Подземелья и Драконы". В ней ход и развитие событий задает один игрок, именуемый Повелителем. Игрокам нужно пройти подземелье с драконами, где их ждет немало опасностей. Благодаря игровому кубику игроки делают ходы и продвигаются в финал, используя свои фантастические способности для преодоления препятствий. Именно эта идея и послужила основой для нового голливудского экшна.
По сюжету киноадаптации, эффектный вор и компания профессиональных авантюристов пытаются совершить большое ограбление, чтобы вернуть нечто очень важное. Однако все идет не по плану и перед ними встает неожиданное препятствие.
"Подземелья и Драконы": смотрите трейлер
Актерский состав
В ленте сыграют:
- Крис Пайн - Эджин, бард;
- Мишель Родригес – Хольга, варвар;
- Реге-Жан Пейдж - Зенк, паладин;
- Джастис Смит - Саймон, колдун;
- София Лиллис - Дорик, друид;
- Хью Грант – Фордж Флетчер, следопыт;
- Джейсон Вонг – Дралас.