Производство экранизации ролевой игры началось в 2013 году. Пока продолжались споры, переговоры и кастинги, самые ярые поклонники ждали картину. И вот, наконец, в 2021 году состоялись съемки в Исландии. Режиссерами фильма "Подземелья и Драконы" стали Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли.

"Подземелье и Драконы": сюжет и трейлер

Фильм от Paramount Pictures станет экранизацией знаменитой одноименной игры "Подземелья и Драконы". В ней ход и развитие событий задает один игрок, именуемый Повелителем. Игрокам нужно пройти подземелье с драконами, где их ждет немало опасностей. Благодаря игровому кубику игроки делают ходы и продвигаются в финал, используя свои фантастические способности для преодоления препятствий. Именно эта идея и послужила основой для нового голливудского экшна.

По сюжету киноадаптации, эффектный вор и компания профессиональных авантюристов пытаются совершить большое ограбление, чтобы вернуть нечто очень важное. Однако все идет не по плану и перед ними встает неожиданное препятствие.

"Подземелья и Драконы": смотрите трейлер

Актерский состав

В ленте сыграют: