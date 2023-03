Символічно, – Анна Паленчук про перемогу на Оскарі хіта Naatu Naatu, який знімали у Києві

Трек Naatu Naatu з індійського блокбастера RRR режисера С. С. Раджамулі отримав Оскара-2023 в категорії "Найкраща пісня". Українська продюсерка і сценаристка Анна Паленчук, яка, власне, відповідала за зйомки цієї картини у Києві, розповіла 24 Каналу про свої враження від перемоги та професійність української команди.

У номінації "Найкраща пісня" з Naatu Naatu з фільму RRR змагалися відомі світові хіти: Applause ("Розкажи як жінка"), Hold My Hand ("Топ Ґан: Меверік"), Lift Me Up ("Чорна пантери: Ваканда назавжди"), This Is a Life ("Все завжди і водночас"). Для України це дуже символічно, що Naatu Naatu з українським слідом отримала Оскара-2023.

Анна Паленчук, відповідальна за зйомки RRR у Києві, про перемогу Naatu Naatu на Оскарі

"Отримати премію Оскар – це мрія будь-якого фільммейкера. І, звичайно, команда фільму RRR також мріяла отримати Оскар. І це просто неймовірно, що Оскар отримала саме пісня Naatu Naatu, сцену до якої ми знімали у Києві", – поділилася продюсерка.

У ніч проти 13 березня на сцену Оскара-2023 вийшли індійські співаки Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава і виконали свій хіт Naatu Naatu на тлі Маріїнського палацу.



Naatu Naatu отримала Оскара-2023 / Variety

"Для мене, як для продюсерки, яка відповідала за ці зйомки, було також дуже важливо побачити, що під час церемонії Оскара, був музичний перформанс цієї пісні – з виконавцями на фоні Маріїнського палацу. Я впевнена, що кожен, хто сидів у залі кінотеатру Оскара, знав, що це саме палац у Києві. І що саме Маріїнський палац – резиденція президента Зеленського – мужнього і непереборного – президента країни, яка воює", – сказала Анна Паленчук.

"Для мене дуже символічно, що основний зміст фільму – це боротьба двох індійських революціонерів проти британського панування, проти імперії. Саме тому отримати Оскар за Naatu Naatu, який ми знімали у Києві – це дуже і дуже символічно", – продовжила продюсерка.

Про зйомки фільму RRR біля Маріїнського палацу

Naatu Naatu – це перша індійська пісня, яка здобула Оскара за всю історію існування індійського кінематографа. Раніше композиція отримала Золотого глобуса у номінації "Найкраща оригінальна пісня".

За словами Анни Паленчук, фільмування RRR тривало влітку у 2021 році. Декілька місяців була підготовка, а самі зйомки тривали пів місяця. В Україну прилетіла індійська команда – 146 людей. А на знімальному майданчику одночасно перебувало понад 700 осіб. Локацію Маріїнський палац ми отримали через сприяння адміністрації президента. Крім цього, команда знімала у Межигір’ї та на кіностудії Victoria Films.

Як повідомила Анна Паленчук 24 Каналу, зйомки стрічки RRR були доволі складними, українці мали непрості задачі. "Можна також сказати, що зйомки фільму RRR у Києві були наймасштабнішими за усі, які взагалі відбувалися в Україні. А цей Оскар – це заслуга, звичайно, української команди, яка дуже відповідально підходила до реалізації усіх задач, які команда отримувала від індійських колег", – поділилася Анна.

Нижче у відео Vanity Fair режисер С. С. Раджамулі пояснює, як була знята сцена у Києві. "Він декілька разів дуже позитивно відгукується про професіоналізм української команди, наших хореографів, про акторів масових сцен, які, можливо, на задньому плані, але без роботи яких, без щирих класних емоцій, не була б так класно знята ця сцена до Naatu Naatu. Саме тому цей Оскар можна сміливо вважати заслугою української команди", – підсумувала Анна Паленчук.

Режисер С. С. Раджамулі про професіоналізм українців: дивіться відео онлайн