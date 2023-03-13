Режисер та продюсер фільму Азад Сафаров прокоментував переможців цьогорічного Оскара. У номінації "Найкращий документальний фільм" переміг не український "Будинок зі скалок", а російський "Навальний".

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Реакція режисера на програш

Азад Сафаров висловив сум через те, що не зміг принести Оскара Україні. Він підкреслив, що перемога мала бути здобута не через те, що фільм український, а тому, що він цінний, глибокий і знятий дуже талановито.

Але сьогоднішній вечір ще раз довів, що російська пропаганда дуже добре діє і вміє розкручувати псевдо героїв там, де героїв нема. А значить у нас ще багато роботи. Ми українці, ми не скаржимось. Ми боремось. Переконуємо, доносимо, доводимо інформацію знову і знову поки нас не почують,

– написав Азад Сафаров.

За ті 10 днів, упродовж яких українська делегація була в США, вони усюди намагалися говорити про російські злочини, війну та фейки. Азад заявив, що метою було привернути увагу до України через фільм.

"Нас усюди вітали, підтримували, обіймали і розпитували все про все про Україну. Американці дійсно дуже і дуже переживають за Україну. Ми українці, ми не ображаємось. Ми боремось. Ми, як і багато крутих українських режисерів і продюсерів, робитимемо все, щоб в Україні було не лише Оскар, а і багато інших нагород. Ми українці, ми не здаємось. Ми боремось далі. Любимо і обіймаємо вас. Дякуємо за вашу підтримку. Чекаємо з нетерпінням повернення додому", – підсумував Азад Сафаров.



Українська делегація на Оскарі / Фото з фейсбуку Азада Сафарова

Що відомо про "Будинок зі скалок"