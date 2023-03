Символично, – Анна Паленчук о победе на Оскаре хита Naatu Naatu, снимаемого в Киеве

Трек Naatu Naatu из индийского блокбастера RRR режиссера С. С. Раджамули получил Оскара-2023 в категории "Лучшая песня". Украинская продюсер и сценарист Анна Паленчук, которая, собственно, отвечала за съемки этой картины в Киеве, рассказала 24 Канала о своих впечатлениях от победы и профессиональности украинской команды.

В номинации "Лучшая песня" из Naatu Naatu из фильма RRR соревновались известные мировые хиты: Applause ("Расскажи как женщина"), Hold My Hand ("Топ Ган: Меверик"), Lift Me Up ("Черная пантеры: Ваканда навсегда") , This Is a Life ("Всё везде и сразу"). Для Украины это символично, что Naatu Naatu с украинским следом получила Оскара-2023.

Анна Паленчук, ответственная за съемки RRR в Киеве, о победе Naatu Naatu на Оскаре

"Получить премию Оскар – это мечта любого фильммейкера. И, конечно, команда фильма RRR также мечтала получить Оскар. И это просто невероятно, что Оскар получила именно песню Naatu Naatu, сцену которой мы снимали в Киеве", – поделилась продюсер.

В ночь на 13 марта на сцену Оскара-2023 вышли индийские певцы Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава и исполнили свой хит Naatu Naatu на фоне Мариинского дворца.



Naatu Naatu получила Оскара-2023 / Variety

"Для меня, как для продюсерки, которая отвечала за эти съемки, было также очень важно увидеть, что во время церемонии Оскара был музыкальный перформанс этой песни – с исполнителями на фоне Мариинского дворца. Я уверена, что каждый, кто сидел в зале кинотеатра Оскара, знал, что это именно дворец в Киеве. И что именно Мариинский дворец – резиденция президента Зеленского – мужественного и непреодолимого – президента воюющей страны", – сказала Анна Паленчук.

"Для меня очень символично, что основное содержание фильма – это борьба двух индийских революционеров против британского владычества, против империи. Именно поэтому получить Оскар за Naatu Naatu, который мы снимали в Киеве – это очень и очень символично", – продолжила продюсер.

О съемках фильма RRR возле Мариинского дворца

Naatu Naatu – это первая индийская песня, получившая Оскара за всю историю существования индийского кинематографа. Ранее композиция получила Золотой глобус в номинации "Лучшая оригинальная песня".

По словам Анны Паленчук, съемка RRR продолжалась летом в 2021 году. Несколько месяцев была подготовка, а сами съемки продолжались полмесяца. В Украину прилетела индийская команда – 146 человек. А на съемочной площадке одновременно находились более 700 человек. Локацию Мариинский дворец мы получили через содействие администрации президента. Кроме того, команда снимала в Межигорье и на киностудии Victoria Films.

Как сообщила Анна Паленчук 24 Канала, съемки ленты RRR были достаточно сложными, у украинцев были непростые задачи. "Можно также сказать, что съемки фильма RRR в Киеве были самыми масштабными за все, что вообще происходило в Украине. А этот Оскар – это заслуга, конечно, украинской команды, которая очень ответственно подходила к реализации всех задач, которые команда получала от индийских коллег" , – поделилась Анна.

Ниже в видео Vanity Fair режиссер С. С. Раджамули объясняет, как была снята сцена в Киеве. "Он несколько раз очень положительно отзывается о профессионализме украинской команды, наших хореографов, об актерах массовых сцен, которые, возможно, на заднем плане, но без работы которых, без искренних классных эмоций, не была бы так классно снята эта сцена к Naatu Naatu". Именно поэтому этот Оскар можно смело считать заслугой украинской команды", – подытожила Анна Паленчук.

Режиссер С. С. Раджамули о профессионализме украинцев: смотрите видео онлайн