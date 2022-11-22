Помер Ґрей Фредеріксон – оскароносний продюсер культового фільму "Хрещений батько"

Американський продюсер відомої стрічки "Хрещений батько" Ґрей Фредеріксон помер 20 листопада. Йому було 85 років.

Про смерть оскароносного продюсера повідомила його дружина Карен. Вона зазначила, що Фредеріксон мирно помер у своєму будинку в Оклахома-Сіті після боротьби з раком простати.

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Помер Ґрей Фредеріксон – що відомо про продюсера "Хрещеного батька"

Продюсер народився в Оклахомі у 1937 році. Дебютував у 1960-х роках в Італії. У 1966 році Ґрей працював над фільмом Серджо Леоне "Добрий, поганий, злий". Пізніше повернувся до США і розпочав співпрацю з Френсісом Фордом Копполою, зокрема над культовою стрічкою "Хрещений батько". За цей фільм вони отримали Оскара на 47-й церемонії вручення премії. Крім того, його також номінували на "Апокаліпсис сьогодні", Фредеріксон отримав премію Еммі за фільм "Мрія не маленька: життя та спадщина Роберта С. Керра" (2007 рік).

Влітку 2015 року Фредеріксон створив нову форму кінематографічного живого театрального мистецтва під назвою "Дале бачення" у постановці Френсіса Форда Копполи.

20 листопада 2022 року продюсер залишив дружину, сина Тайлера та дочку Келсі.

Культова кримінальна драма 1972 року режисера Френсіса Форда Копполи є екранізацією однойменного роману Маріо П'юзо. "Хрещеного батька" часто називають "найкращим фільмом усіх часів", який потрапив до незліченної кількості рейтингових списків. Картина отримала три Оскара.

Нещодавно, у віці 82 роки помер знаменитий актор Джеймс Каан, велику популярність якому приніс фільм "Хрещений батько".