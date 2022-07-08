Сім’я актора повідомила, що Джеймс Каан помер увечері 6 липня. "З великим сумом повідомляємо вам про смерть Джеймса. Сім'я цінує ваш прояв любові та щирі співчуття, але просить вас поважати наше приватне життя у цей важкий час", – йдеться у заяві родини.

Читайте також Актриса американського серіалу "Швидка допомога" втопилася в річці: що відомо про трагедію

Помер Джеймс Каан

Джеймс Каан пішов з життя у віці 82 роки у США. Голлівудські колеги актора вшанували пам’ять Каана у четвер, 7 липня.

"Джеймс Каан. Дуже любив його. Завжди хотів бути схожим на нього. Я такий щасливий, що познайомився з ним. Ніколи не переставав сміятися, коли був поряд з цією людиною. Його фільми були найкращими з найкращих . Нам усім його жахливо не вистачатиме. Думаю про його сім'ю і посилаю йому свою любов", – сказав Адам Сендлер, який працював з Кааном над комедією 2012 року "Мій пацан".

. Нам усім його жахливо не вистачатиме. Думаю про його сім'ю і посилаю йому свою любов", – сказав Адам Сендлер, який працював з Кааном над комедією 2012 року "Мій пацан". "Втрата Рея Ліотти та Джеймса Каана з різницею в кілька місяців просто говорить мені про те, що Бог там знімає страшенно гангстерський фільм", – прокоментував комік Джонні Тейлор-молодший.

"Дуже сумно чути новини про те, що Джеймс Каан помер. Приємно знати його та називати його другом ", – зазначив актор Гері Сініз.

", – зазначив актор Гері Сініз. "Джиммі так підтримував Фонд Гері Сініза та мою роботу з нашими ветеранами. Його не вистачатиме. Дякую, мій друже. Спочивай з миром. Нехай благословить тебе Бог", – продовжив Гері.

Причину смерті сім’я не повідомила.

Фільмографія актора

Каан народився 1940 року в Бронксі, районі Нью-Йорка, в сім'ї єврейських іммігрантів. Його батько був м'ясником. Він грав у футбол у штаті Мічиган, а пізніше почав вивчати акторську майстерність, бувши студентом Університету Гофстра, де одним із його однокласників був режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола.

Зігравши в кількох п'єсах на Бродвеї та за його межами, Каан переїхав до Лос-Анджелеса на початку 1960-х, щоб почати кар'єру в кіно. Коппола дав йому одну зі своїх перших ролей – бродягу у драмі 1969 року "Люди дощу".

Вперше Каан прославився, коли зіграв півзахисника "Чикаго Беарз" Браяна Пікколо в "Пісні Браяна", широко популярному телефільмі 1971 року. У несамовитій картині розповідається про реальну битву Пікколо з невиліковною формою раку, а також про міжрасову дружбу між Пікколо і темношкірим товаришем з команди Гейлом Сейєрсом.



Джеймс Каан в "Пісні Браяна" / Кіноріум

Його наступний фільм, "Хрещений батько" 1972 року, зробив Каана зіркою. Каан зіграв роль запального Сонні Корлеоне, старшого з трьох синів мафіозі Віто Корлеоне, якого застрелили гангстери. В інтерв'ю 2021 року для CBS Sunday Morning Каан сказав, що він створив образ Сонні на основі покійного коміка Дона Ріклза. Ця роль принесла йому номінацію на Оскар. Каан також з'явився у спогадах у "Хрещеному батькові 2".



Джеймс Каан у "Хрещеному батьку 2" / Кіноріум

Актор також був відомий за ролями крутих хлопців у таких фільмах, як "Злодій" та "Роллербол", але зіграв чуттєву роль у фільмі "Мізері", адаптації Стівена Кінга 1990 року про лагідного письменника любовних романів, якого тримав у полоні одержимий фанат.



Джеймс Каан у "Мізері" / Кіноріум

Не можна оминути увагою фільм "Ельф" 2003 року, де Джеймс зіграв схожого на Скруджа батька Вілла Феррелла, трудоголіка, видавця дитячих книг, який був незадоволений, дізнавшись, що у нього є ненормально веселий дорослий син, який носить ельфійський одяг. костюм і поливає спагеті кленовим сиропом.



Джеймс Каан у "Ельфі" / Кіноріум

Інші пам'ятні фільми Каана

Цікаві ролі актор зіграв у вестерні Говарда Хоукса "Ельдорадо", фільмі "Гравець" Джеймса Тобака та стрічці "Міст надто далеко" про Другу світову війну.

У 1992 році він з'явився на телебаченні у драмі "Лас-Вегас" і в детективному серіалі "Гаваї 5.0" разом зі своїм сином Скоттом Кааном.

Нещодавно актор Даміан Конрад-Девіс зіграв Каана в "Пропозиції", мінісеріалі Paramount + 2022 року про створення "Хрещеного батька".

Нагадаємо, на початку липня у віці 94 років помер актор Джо Теркел, зірка фільмів "Сяйво" і "Той, хто біжить по лезу".