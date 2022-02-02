Що розкаже міні-серіал

"Пропозиція" розповість про те, як продюсери Альберт С. Радді та Роберт Еванс разом із режисером Френсісом Фордом Копполою долають різні труднощі, намагаючись зробити фільм за романом "Хрещений батько" Маріо Пьюзо.

Не пропустіть Захопливі фільми, де герої випробовують удачу в рулетці

Хто знявся у проєкті

На роль Радді спочатку планували взяти Армі Хаммера ("Агенти А.Н.К.Л."), але після скандалу його замінили на Майлза Теллера, відомого за "Одержимістю" та "Занадто старим, щоб померти молодим".

Роберта Еванса зіграв Меттью Гуд ("Зберігачі", "Абатство Даунтон"), а роль Бетті Маккарт, секретарки Радді, дісталася Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Тріщини").

Марлона Брандо та Аль Пачіно, які виконали головні ролі в "Хрещеному батькові", зіграли маловідомі актори: Джастін Чемберс (Брандо) та Ентоні Іполіто (Пачіно).

Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

Режисером кількох серій "Пропозиції" став Декстер Флетчер, відомий за "Рокетменом". До продюсерів увійшли Майкл Толкін, номінант на премію "Оскар" за сценарій до "Гравця", і сам Альберт С. Радді.

Де дивитися

"Пропозиція" почне виходити з 28 квітня у стрімінговому сервісі Paramount+.

Трейлер серіалу "Пропозиція": дивіться відео онлайн



До речі, студія Paramount Pictures показала спеціальний трейлер до 50-річчя легендарного фільму "Хрещений батько" 1972 року. 24 лютого в кількох кінотеатрах США покажуть спеціальну версію картини приурочену річниці стрічки.​