Что расскажет мини-сериал
"Предложение" расскажет о том, как продюсеры Альберт С. Радди и Роберт Эванс вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой преодолевают разные трудности, пытаясь сделать фильм по роману "Крестный отец" Марио Пьюзо.
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Кто снялся в проекте
- На роль Радди сначала планировали взять Арми Хаммера ("Агенты А.Н.К.Л."), но после скандала его заменили на Майлза Теллера, известного по "Одержимости" и "Слишком стар, чтобы умереть молодым".
- Роберта Эванса сыграл Мэттью Гуд ("Хранители", "Аббатство Даунтон"), а роль Бетти Маккарт, секретарши Радди, досталась Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Трещины").
- Марлона Брандо и Аль Пачино, исполнившие главные роли в "Крестном отце", сыграли малоизвестные актеры: Джастин Чемберс (Брандо) и Энтони Ипполито (Пачино).
Режиссером нескольких серий "Предложения" стал Декстер Флетчер, известный по "Рокетмену". В продюсеры вошли Майкл Толкин, номинант на премию "Оскар" за сценарий к "Игроку", и сам Альберт С. Радди.
Где смотреть
"Предложение" начнет выходить с 28 апреля в стриминговом сервисе Paramount+.
Трейлер сериала "Предложение": смотрите видео онлайн