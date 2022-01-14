Цікаво, що "Хрещеного батька" часто називають "найкращим фільмом усіх часів", який потрапив до незліченної кількості рейтингових списків. Картина отримала три Оскара у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий сценарій" та "Найкраща чоловіча роль".
Зверніть увагу Реальні казино, які показали в найкращих фільмах про покер
22 березня вся трилогія також вперше вийде у 4К, хоча разом із нею буде нова режисерська версія "Хрещеного батька 3". Френсіс Форд Коппола зробив інший початок та закінчення фільму, а також додав музичні сцени й епізоди, яких глядачі ще не бачили. Каппола заявив, що ця версія буде ближчою до його початкового задуму, який у 1990 році коригували представники Paramount Pictures.
Я дуже пишаюся "Хрещеним батьком",
– заявив режисер.
У трейлері показали класичні сцени фільму за участю Марлона Брандо, Аль Пачіно, Джеймса Каана, Даяна Кітона, Роберта Дюваля і Талії Шайр. Трилогія заснована на книгах Маріо П'юзо.
"Хрещений батько" 2022: дивіться спеціальний трейдер до 50-річчя