38-річний австралійський актор Кріс Гемсворт в інтерв’ю Vanity Fair розповів, що має генетичну схильність до хвороби Альцгеймера. Про це він дізнався під час зйомок серіалу "Безмежний" для National Geographic.

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У Кріса Гемсворта виявили схильність до хвороби Альцгеймера

Відомо, що знаменитість здав низку аналізів для виявлення генетичного гена. У ДНК Кріса Гемсворта виявили дві копії гена APOE4, який вказує на високий ризик хвороби Альцгеймера, у його випадку – в 10 разів. Актор назвав це своїм "найбільшим страхом".

Більшості з нас подобається уникати розмов про смерть. Тоді, якщо раптом вам скажуть, що деякі важливі індикатори насправді вказують на це як на шлях, який має статися, реальність цього усвідомлюється. Ваша власна смертність,

– сказав він.

Довідково. Кріс Гемсворт – харизматичний австралійський актор, красень і улюбленець багатьох. У мережі його називають "богом екшену". Актор Кріс Гемсворт зіграв у понад 40 фільмів, серед них – екшени, бойовики, комедії, фентезі, байопіки, трилери та інші. Про найзнаковіші фільми з актором ви можете почитати тут.

Зараз Кріс Гемсворт бере участь у проєкті "Безмежний" для National Geographic. Після цього серіалу він планує взяти паузу у кар’єрі: "Тепер, коли я закінчу роботу, де в мене вже був підписаний контракт, я поїду додому і буду мати достатньо часу, аби просто розслабитися. Я хочу побути з дітьми, побути із дружиною".