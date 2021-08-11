Актор Кріс Гемсворт зіграв у понад 40 фільмів, серед них – екшени, бойовики, комедії, фентезі, байопіки, трилери та інші. Про його найкращі роботи читайте далі.

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Найзнаковіші фільми з Крісом Гемсвортом у головній ролі

Великі гроші, 2010

Кріс Гемсворт в ролі Сема Фелана

Під час поїздки в Чикаго, на капот старого авто Фелана несподівано впала валіза з грошима. Належала вона людям з іншої машини, за якими гналася поліція. Сем і його дружина Леслі, поки розшукували втрачену валізу, встигли витратити серйозну суму. Щоби повернути гроші, вони вирішують пограбувати магазин.

"Великі гроші" 2010: дивіться трейлер

Тор, 2011

Кріс Гемсворт в ролі Тора

Це перший фільм Кріса Гемсворта у кіновсесвіті Marvel, де він перевтілюється в бога грому та блискавки, володаря диво-молота Мйольніра, спадкоємця престолу Асгарда – Тора. За сюжетом, батько Тора посилає його на Землю подумати над своєю поганою поведінкою і забирає молот. Втім, там він знаходить друзів і закохується, а ще – рятує Землю від загрози.

"Тор" 2011: дивіться трейлер

Інші фільми, в яких Кріс Гемсворт з’являється в ролі Тора

"Месники", 2012;

"Тор 2: Царство темряви", 2013;

"Месники: Ера Альтрона", 2015;

"Команда Тора", 2016;

"Доктор Стрендж", 2016;

"Команда Тора: Частина 2", (відеофільм) 2017;

"Тор 3: Раґнарок", 2017;

"Месники: Війна нескінченності", 2018;

"Месники: Завершення", 2019;

"Тор: Кохання та грім", 2022.

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Білосніжка та мисливець, 2012

Кріс Гемсворт в ролі мисливця Еріка

Зловісна мачуха має намір вбити Білосніжку. Адже її, за пророцтвом, погубить більш красива жінка. Дівчині зовсім випадково вдається врятуватися. Але королева-лиходійка не збирається здаватися і відправляє за нею мисливця Еріка. І тут відбувається поворот сюжету – він стає її захисником.

"Білосніжка та мисливець" 2012: дивіться трейлер

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У серці моря, 2015

Кріс Гемсворт в ролі Оуена Чейза

19 століття. 1820 рік, кашалот протаранив американське китобійне судно "Ессекс". Корабель сильно пошкоджений, а екіпаж, який за тисячі кілометрів від суші, намагається вижити будь-яким способом.

"У серці моря" 2015: дивіться трейлер

Хакер, 2015

Кріс Гемсворт в ролі Ніколаса (Ніка) Гетевея

Китайські і американські спецслужби "полюють" на високотехнологічну кримінальну кібермережу, яка порушила роботу електростанції в Гонконзі і фондової біржі в Чикаго. Щоб розв’язати проблему, їм доводиться випустити на свободу хакера Ніка. Він єдиний, хто зможе розібратися у всьому.

"Хакер" 2015: дивіться трейлер

Погані часи у "Ель Роялі", 2018

Кріс Гемсворт в ролі Біллі Лі (лідера культу)

20 століття. 1969 рік, у нашумівшому готелі "Ель Рояль" зібралися семеро – священник, співачка, продавець і підозріла дівчина. Разом з ними час проводить молодий консьєрж. Кожен з них має свої секрети. Коли у готелі з’являється злий, але чарівний Біллі Лі – все йде не за планом, він будь-яким способом намагається отримати своє. Він же садист і злочинець.

"Погані часи у "Ель Роялі" 2018: дивіться трейлер

Люди в чорному: Інтернешнл, 2019

Кріс Гемсворт в ролі агента Ейч / Генрі

Перезапуск знаменитої фантастичної франшизи із новими героями. Цього разу у фільмі – проблеми в секретній організації, яка спостерігає за інопланетянами.

"Люди в чорному: Інтернешнл" 2019: дивіться трейлер