Актор Кріс Гемсворт зіграв у понад 40 фільмів, серед них – екшени, бойовики, комедії, фентезі, байопіки, трилери та інші. Про його найкращі роботи читайте далі.

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Найзнаковіші фільми з Крісом Гемсвортом у головній ролі

  1. Великі гроші, 2010

Під час поїздки в Чикаго, на капот старого авто Фелана несподівано впала валіза з грошима. Належала вона людям з іншої машини, за якими гналася поліція. Сем і його дружина Леслі, поки розшукували втрачену валізу, встигли витратити серйозну суму. Щоби повернути гроші, вони вирішують пограбувати магазин.

"Великі гроші" 2010: дивіться трейлер

  1. Тор, 2011

Це перший фільм Кріса Гемсворта у кіновсесвіті Marvel, де він перевтілюється в бога грому та блискавки, володаря диво-молота Мйольніра, спадкоємця престолу Асгарда – Тора. За сюжетом, батько Тора посилає його на Землю подумати над своєю поганою поведінкою і забирає молот. Втім, там він знаходить друзів і закохується, а ще – рятує Землю від загрози.

"Тор" 2011: дивіться трейлер

Інші фільми, в яких Кріс Гемсворт з’являється в ролі Тора

  • "Месники", 2012;
  • "Тор 2: Царство темряви", 2013;
  • "Месники: Ера Альтрона", 2015;
  • "Команда Тора", 2016;
  • "Доктор Стрендж", 2016;
  • "Команда Тора: Частина 2", (відеофільм) 2017;
  • "Тор 3: Раґнарок", 2017;
  • "Месники: Війна нескінченності", 2018;
  • "Месники: Завершення", 2019;
  • "Тор: Кохання та грім", 2022.

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  1. Білосніжка та мисливець, 2012

Зловісна мачуха має намір вбити Білосніжку. Адже її, за пророцтвом, погубить більш красива жінка. Дівчині зовсім випадково вдається врятуватися. Але королева-лиходійка не збирається здаватися і відправляє за нею мисливця Еріка. І тут відбувається поворот сюжету – він стає її захисником.

"Білосніжка та мисливець" 2012: дивіться трейлер

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  1. У серці моря, 2015

19 століття. 1820 рік, кашалот протаранив американське китобійне судно "Ессекс". Корабель сильно пошкоджений, а екіпаж, який за тисячі кілометрів від суші, намагається вижити будь-яким способом.

"У серці моря" 2015: дивіться трейлер

  1. Хакер, 2015

Китайські і американські спецслужби "полюють" на високотехнологічну кримінальну кібермережу, яка порушила роботу електростанції в Гонконзі і фондової біржі в Чикаго. Щоб розв’язати проблему, їм доводиться випустити на свободу хакера Ніка. Він єдиний, хто зможе розібратися у всьому.

"Хакер" 2015: дивіться трейлер

  1. Погані часи у "Ель Роялі", 2018

20 століття. 1969 рік, у нашумівшому готелі "Ель Рояль" зібралися семеро – священник, співачка, продавець і підозріла дівчина. Разом з ними час проводить молодий консьєрж. Кожен з них має свої секрети. Коли у готелі з’являється злий, але чарівний Біллі Лі – все йде не за планом, він будь-яким способом намагається отримати своє. Він же садист і злочинець.

"Погані часи у "Ель Роялі" 2018: дивіться трейлер

  1. Люди в чорному: Інтернешнл, 2019

Перезапуск знаменитої фантастичної франшизи із новими героями. Цього разу у фільмі – проблеми в секретній організації, яка спостерігає за інопланетянами.

"Люди в чорному: Інтернешнл" 2019: дивіться трейлер