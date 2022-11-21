38-летний австралийский актер Крис Гемсворт в интервью Vanity Fair рассказал, что имеет генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Об этом он узнал во время съемок сериала "Безграничный" для National Geographic.

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У Криса Гемсворта обнаружили склонность к болезни Альцгеймера

Известно, что знаменитость сдала ряд анализов для выявления генетического гена. В ДНК Криса Гемсворта обнаружили две копии гена APOE4, указывающего на высокий риск болезни Альцгеймера, в его случае – в 10 раз. Актер назвал это своим "величайшим страхом".

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– сказал он.

Справочно. Крис Гемсворт – харизматичный австралийский актер, красавец и любимец многих. В сети его называют "богом экшена". Актер Крис Гемсворт сыграл более чем в 40 фильмах, среди них – экшены, боевики, комедии, фэнтези, байопики, триллеры и другие. О самых знаменитых фильмах с актером вы можете почитать здесь.

Сейчас Крис Гемсворт принимает участие в проекте "Безграничный" для National Geographic. После этого сериала он планирует взять паузу в карьере: "Теперь, когда я закончу работу, где у меня уже был подписан контракт, я поеду домой и буду достаточно времени, чтобы просто расслабиться. Я хочу побыть с детьми, побыть с женой ".