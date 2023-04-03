Трагічна звістка: помер український актор Євген Бубер

На 52 році життя помер український актор театру та кіно Євген Бубер. Артист тривалий час боровся з раком.

Про смерть Євгена повідомив Одеський український театр, передає 24 Канал. 3 квітня відбудеться прощання з актором.

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Помер український актор Євген Бубер

Про смерть актора повідомив театр імені Василька у своєму фейсбуці: "На жаль, дива, на яке всі очікували, так і не сталося. Наш Пітер Пен полетів у Небесні Сади. На 52 році життя, після тривалої боротьби з важкою недугою, перестало битися серце заслуженого діяча мистецтв України, радника директора-художнього керівника театру, незмінного ведучого святкових концертів та найважливіших офіційних заходів, викладача сценічної майстерності – Євгена Бубера".

На жаль, це правда. Після важкої тривалої боротьби з невиліковною онкологією, Женя покинув цей світ. Запрошуємо усіх небайдужих вшанувати його пам'ять в понеділок, 3 квітня у фоє українського драматичного театру ім. Василя Василька. Величезна подяка усім, хто його любив та підтримував увесь цей час,

– повідомили на сторінці актора в інстаграмі.



Євген Бубер / Фото з інстаграму актора

Коротко про Євгена Бубера