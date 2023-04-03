Трагічна звістка: помер український актор Євген Бубер
На 52 році життя помер український актор театру та кіно Євген Бубер. Артист тривалий час боровся з раком.
Про смерть Євгена повідомив Одеський український театр, передає 24 Канал. 3 квітня відбудеться прощання з актором.
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Помер український актор Євген Бубер
Про смерть актора повідомив театр імені Василька у своєму фейсбуці: "На жаль, дива, на яке всі очікували, так і не сталося. Наш Пітер Пен полетів у Небесні Сади. На 52 році життя, після тривалої боротьби з важкою недугою, перестало битися серце заслуженого діяча мистецтв України, радника директора-художнього керівника театру, незмінного ведучого святкових концертів та найважливіших офіційних заходів, викладача сценічної майстерності – Євгена Бубера".
На жаль, це правда. Після важкої тривалої боротьби з невиліковною онкологією, Женя покинув цей світ. Запрошуємо усіх небайдужих вшанувати його пам'ять в понеділок, 3 квітня у фоє українського драматичного театру ім. Василя Василька. Величезна подяка усім, хто його любив та підтримував увесь цей час,
– повідомили на сторінці актора в інстаграмі.
Євген Бубер / Фото з інстаграму актора
Коротко про Євгена Бубера
- Євген Бубер отримав освіту у Вищому театральному училищі імені М. С. Щепкіна.
- Пізніше він працював актором в Одеському театрі-студії Перехрестя та єврейському театрі Гевел Геволім.
- У 2010 році він був призначений директором Одеського театру юного глядача. Крім того, Євген також виступав як актор та ведучий концертів оркестру Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька.
- У січні 2022 року актору поставили діагноз аденокарцинома легенів третьої стадії.