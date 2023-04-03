Трагическое известие: скончался украинский актер Евгений Бубер

На 52 году жизни скончался украинский актер театра и кино Евгений Бубер. Артист долго боролся с раком.

О смерти Евгения сообщил Одесский украинский театр, передает 24 Канал. 3 апреля состоится прощание с актером.

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Умер украинский актер Евгений Бубер

О смерти актера сообщил театр имени Василька в своем фейсбуке: "К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло. Наш Питер Пэн полетел в Небесные Сады. На 52 году жизни, после длительной борьбы с тяжелым недугом, перестало биться сердце заслуженного деятеля искусств Украины, советника директора-художественного руководителя театра, неизменного ведущего праздничных концертов и важнейших официальных мероприятий, преподавателя сценического мастерства – Евгения Бубера".

К сожалению, это верно. После тяжелой продолжительной борьбы с неизлечимой онкологией, Женя покинул этот мир. Приглашаем всех неравнодушных почтить его память в понедельник, 3 апреля в фойе украинского драматического театра им. Василия Василька. Огромная благодарность всем, кто его любил и поддерживал все это время,

– сообщили на странице актера в инстаграме.



Евгений Бубер / Фото с инстаграма актера

Кратко о Евгении Бубере