Александр Гетманский боролся с тяжелой болезнью. О смерти артиста сообщил Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. 24 Канал.

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Умер актер Александр Гетманский

Известно, что актер работал в театре более 20 лет. Похоронят гетманского в родном поселке Высокий Харьковского района Харьковской области.

Сегодня ночью (1 апреля – 24 Канал) после продолжительной болезни ушел в вечность народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Вечная память талантливому Артисту! Искренние соболезнования семье и друзьям,

– написали в Фейсбуке театра.

Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме сегодня, 3 апреля, с 12 до 14 часов.

Александр Гетманский / Фото с фейсбук-страницы театра