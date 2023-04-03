Александр Гетманский боролся с тяжелой болезнью. О смерти артиста сообщил Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. 24 Канал.

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Умер актер Александр Гетманский

Известно, что актер работал в театре более 20 лет. Похоронят гетманского в родном поселке Высокий Харьковского района Харьковской области.

Сегодня ночью (1 апреля – 24 Канал) после продолжительной болезни ушел в вечность народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Вечная память талантливому Артисту! Искренние соболезнования семье и друзьям,
написали в Фейсбуке театра.

Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме сегодня, 3 апреля, с 12 до 14 часов.

Александр Гетманский / Фото с фейсбук-страницы театра

Что известно об Александре Гетманском

Артист был удостоен звания "Заслуженный артист Украины" (1994 год) и "Народный артист Украины" (2004 год). Параллельно с театральной работой Александр снялся в нескольких украинских сериалах, принесших ему популярность. Его фильмография включает такие произведения, как "Лабиринты судьбы", "Пока станица спит", "Хозяйка", "Право на помилование", "Ласточкино гнездо", "Сестры по крови" и т.д.