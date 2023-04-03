Олександр Гетманський боровся з важкою хворобою. Про смерть артиста повідомив Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, передає 24 Канал.

Дивіться також Актор Антон Прасоленко помер у лікарні після отриманих травм під Бахмутом

Помер актор Олександр Гетманський

Відомо, що актор працював у театрі понад 20 років. Поховають Гетманського у рідному селищі Високий Харківського району Харківської області.

Сьогодні вночі (1 квітня – 24 Канал) після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Вічна пам'ять талановитому Артисту! Щирі співчуття родині та друзям,
написали у фейсбуці театру.

Відспівування відбудеться у Свято-Іллінському храмі сьогодні, 3 квітня, з 12 до 14 години.

Олександр Гетманський / Фото з фейсбук-сторінки театру

Що відомо про Олександра Гетманського

Артист був ушанований званням "Заслужений артист України" (1994 рік) та "Народний артист України" (2004 рік). Паралельно з театральною роботою, Олександр знявся у декількох українських серіалах, що принесли йому популярність. Його фільмографія включає такі твори, як "Лабіринти долі", "Поки станиця спить", "Господиня", "Право на помилування", "Ластівчине гніздо", "Сестри по крові" тощо.