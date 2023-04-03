Олександр Гетманський боровся з важкою хворобою. Про смерть артиста повідомив Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, передає 24 Канал.

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Помер актор Олександр Гетманський

Відомо, що актор працював у театрі понад 20 років. Поховають Гетманського у рідному селищі Високий Харківського району Харківської області.

Сьогодні вночі (1 квітня – 24 Канал) після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Вічна пам'ять талановитому Артисту! Щирі співчуття родині та друзям,

– написали у фейсбуці театру.

Відспівування відбудеться у Свято-Іллінському храмі сьогодні, 3 квітня, з 12 до 14 години.

Олександр Гетманський / Фото з фейсбук-сторінки театру