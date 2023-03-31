Про це повідомили військовий психолог Андрій Кузінчук та волонтерка Леся Литвинова. Вони згадують Антона як чоловіка, завжди готового до боротьби.

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Актор Антон Прасоленко помер після отриманих травм на фронті

"За своє життя актор боровся тиждень, – написала Леся Литвинова. – Після важкого поранення, Антон ще тиждень вів боротьбу. Боротьбу за власне життя. Вчора вона закінчилась в реанімації військового шпиталю. Займаючись сьогодні буденними справами, згадайте Антона. Хлопця, який грав у театрі, любив життя, жив поряд з вами й загинув за нас під Бахмутом".

"У цивільному житті я б ставилася до нього як до дитини. На війні він знаходився поруч як дорослий чоловік. Чоловік зі зброєю, що захищає свою землю. Чоловік, який не чекав, поки про нього згадає військкомат. Чоловік, готовий до боротьби", – написала волонтерка.

Військовий психолог Андрій Кузінчук написав: "Антон – тонка душевна організація. Але він не зміг лишитися осторонь і далі жити у своєму світі, а пішов на війноньку. Знаючи, що він не сильно шарить в цьому, він вчився з нуля. І за рік вийшов на ніху*овий рівень професійності. Але снаряд і уламки не питають наскільки ти хороший, чи не сильно. Антон брав участь в бойових діях на Сході. В самому пеклі, аби потрапити в рай. Сьогодні він помер в шпиталі від отриманих поранень. Антон виявився аху*зним тіпом і цей чувак точно потрапить на небеса, а не як моя бульбашка разом зі мною. Мені боляче, що такі люди йдуть. Війна не закінчилась, нам і далі русню палити".