Зірку знайшли непритомним у північній частині Лондона, поруч із залізничною станцією "Кінгс-Крос". Медики констатували відсутність мозкової діяльності.

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Помер актор Пол Грант з фільмів "Зоряні війни" і "Гаррі Поттер"

16 березня його госпіталізували, та прийняли рішення під'єднати до системи життєзабезпечення. Однак, 19 березня його відключили від системи, як повідомляє The Guardian.

У Пола Гранта залишилася кохана Марія Дваєр, дві дочки Софі та Ніколь та син Роббі.

Я спустошена. Мій батько був легендою у всьому. Він завжди викликав усмішку і сміх на обличчі у всіх. Він був готовий на все заради будь-кого і був великим фанатом "Арсеналу". Він був актором, батьком та дідусем,

– донька Софі збентежена через втрату батька.

Марія Дваєр поділилася: "Пол був любов’ю всього мого життя. Найсмішніша людина, яку я знала. Він зробив моє життя повним. Без нього життя ніколи не буде колишнім".



Пол Грант / O Globo