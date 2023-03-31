Об этом сообщили военный психолог Андрей Кузинчук и волонтер Леся Литвинова. Они вспоминают Антона как мужчину, всегда готового к борьбе.

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"За свою жизнь актер боролся неделю, – написала Леся Литвинова. – После тяжелого ранения, Антон еще неделю вел борьбу. Борьбу за свою жизнь. Вчера она окончилась в реанимации военного госпиталя. Занимаясь сегодня обычными делами, вспомните Антона. Мальчика, который играл в театре, любил жизнь, жил рядом с вами и погиб за нас под Бахмутом".

"В гражданской жизни я бы относилась к нему как к ребенку. На войне он находился рядом как взрослый мужчина. Мужчина с оружием, защищающим свою землю. Мужчина, который не ждал, пока о нем вспомнит военкомат. Мужчина, готовый к борьбе", – написала волонтер.

Военный психолог Андрей Кузинчук написал: "Антон – тонкая душевная организация. Но он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. И через год вышел на ниху*овый уровень профессиональности Но снаряд и обломки не спрашивают насколько ты хорош, или не сильно. Антон участвовал в боевых действиях на Востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. И этот чувак точно попадет на небеса, а не как мой пузырь вместе со мной. Мне больно, что такие люди идут. Война не закончилась, нам и дальше русню палить".