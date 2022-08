Померла Олівія Ньютон-Джон, яка зіграла з Джоном Траволтою у фільмі "Бріолін": спогади колег

У віці 73 роки не стало знаменитої актриси Олівії Ньютон-Джон. Всесвітню популярність їй принесла роль старшокласниці Сенді у фільмі "Бріолін", де вона зіграла разом із Джоном Траволтою.

Актриса померла на своєму каліфорнійському ранчо в оточенні сім'ї та друзів. У неї був рак молочних залоз. Її колега з фільму "Бріолін" Джон Траволта вшанував пам’ять зірки й сказав, що вона "зробила наше життя набагато кращим".

Померла Олівія Ньютон-Джон: що відомо

У зірки вперше діагностували рак у 1992 році. Після цього її благодійний фонд Olivia Newton-John Foundation зібрав мільйони фунтів стерлінгів на підтримку досліджень про цю хворобу.

У заяві лікарні, яка керує Центром здоров'я та досліджень раку Олівії Ньютон-Джон у Мельбурні, і була відкрита після кампанії зірки, йдеться, що вона "надихала і підтримувала" персонал та пацієнтів щодня.

Ми неймовірно вдячні за особливі стосунки, які ми мали з Олівією протягом багатьох років. Її щедра підтримка та подарунок вселили надію та змінили життя тисяч хворих на рак… Вона була світлом наприкінці тунелю для багатьох людей,

– йдеться у заяві.

У повідомленні, яке у соціальних мережах розмістив чоловік Ньютон-Джон Джон Істерлінг, йдеться про те, що вона померла в понеділок, назвавши її "символом тріумфів та надії".

Австралійська музикантка та актриса британського походження досягла комерційного успіху як кантрі-співачка і продала мільйони платівок у всьому світі. Але всесвітню популярність їй принесла роль старшокласниці Сенді у фільмі "Бріолін" – екранізації бродвейського мюзиклу, що розповідає про життя американської молоді.

Картина стала найкасовішим хітом 1978 року і приніс актрисі три величезні хіти, зокрема You're The One That I Want і Summer Nights, обидва виконані з партнером фільму Джоном Траволтою. Це послужило каталізатором зміни як її іміджу, так і її музичного спрямування.

Олівія Ньютон-Джон у фільмі "Бріолін": дивіться відео

Спогади колег про Олівію Ньютон-Джон

Після повідомлення про її смерть десятки шанувальників, а також відомі діячі світу розваг поділилися щемливими повідомленнями та спогадами.

Акторка Стокард Ченнінґ, яка зіграла Ріццо в "Бріоліні", сказала: "Я не знаю, чи знала я красивішу людину".

Олівія була втіленням літа – її сонячність, теплота і грація – ось що завжди спадає мені на думку, коли я думаю про неї. Мені її не вистачатиме,

– доповнила вона.

Співак Род Стюарт назвав її "ідеальною жінкою, чудовою, з великим самовладанням та певною австралійською витонченістю".

Її штани зі спандексу в "Бріоліні" були моїм джерелом натхнення для моєї ери "Та ти думаєш, я сексуальний", – додав він, маючи на увазі культове чорне вбрання, що обтягує, яке вона носила у фіналі фільму.

Американська телеведуча Опра Вінфрі сказала, що її "позитивність просто заразлива". "Тебе не вистачатиме, Олівія", – написала вона.

Траволта написав в інстаграмі: "Твій вплив був неймовірним. Я так тебе люблю. Ми побачимось у майбутньому, і будемо знову разом". "Твій з першого моменту, як я тебе побачив і назавжди!" – додав він, закінчивши: "Твій Денні, твій Джон!".

Режисер фільму Рендал Клейзер сказав, що товаришував з Ньютон-Джон 40 років і "вона ніколи не змінювалася, вона завжди була саме такою, якою всі її представляють".

Вона була чарівною, милою, теплою ... Про неї можна сказати стільки кліше, але в її випадку все це було правдою,

– згадав він.

Діді Конн, яка зіграла Френчі в "Бріоліні", розповіла BBC Newsnight: "Вона була такою великою попзіркою, і її особистість була такою гарною, чистою та милою".

Співачка Кайлі Міноуг назвала її джерелом натхнення, а Діонн Ворвік – "однією із найприємніших людей, з якими мав задоволення записуватися та виступати".

Легенда австралійського року Джон Фарнем, давній друг і з яким Ньютон-Джон випустила свій останній студійний альбом, сказав, що її "дуже не вистачатиме", і що "за цією культовою усмішкою ховався затятий боєць".