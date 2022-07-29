Мері Еліс, володарка премій Тоні та Еммі (за фільм "Я влечу"), померла у середу, 27 липня, у своїй квартирі на Мангеттені. Про це повідомив The Hollywood Reporter представник поліції Нью-Йорка.

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Померла Мері Еліс: що відомо про творче життя актриси

Мері Еліс була американською актрисою кіно, телебачення та театру. Вона була відома своїми ролями Летиції "Летті" Бостік у ситкомі NBC "Інший світ" та Еффі Вільямс у музичній драмі 1976 року "Іскорка". Дебютувала в кіно у 1974 році, коли знялася у фільмі "Навчання Сонні Карсона".

У 1987 році стала володаркою театральної премії Тоні за найкращу жіночу роль у виставі Fences, а 1993-го отримала нагороду Еммі за роль у серіалі I’ll Fly Away.

У фільмах 1990 року Еліс зіграла медсестру Маргарет разом з Робіном Вільямсом і Робертом Де Ніро в "Пробудженнях" режисера Пенні Маршалл. У 2000 році за здобутки у кінематографі актрису включили до Зали слави американського театру.

Широку популярність Мері Еліс приніс фільм "Матриця: Революція", де вона професійно зіграла роль Піфії.



Мері Еліс у картині "Матриці: Революція" 2003 року / Фото IMDb

Щасливого шляху, Королево, – Віола Девіс відреагувала на смерть Еліс

Ти була однією з найбільших акторок усіх часів! Дякую за роботу, натхнення та дякую за Роуз. Щасливого шляху, Королево,

– поділилася актриса Віола Девіс.

Знамениті актори, які померли у липні 2022 року

Тоні Доу, 77 років

Зірка серіалу "Залиште це Біверу" Тоні Доу помер 27 липня 2022 року у віці 77 років. Актор, який зіграв старшого брата Воллі Клівера у культовому ситкомі, також був кінопродюсером та режисером.

Пол Сорвіно, 83 роки

Актор Пол Сорвіно був найбільш відомий своїми ролями мафіозі Полі Цицерона у фільмі "Славні хлопці" та сержанта поліції Нью-Йорка у серіалі "Закон та порядок". Народжений у Брукліні, він дебютував на Бродвеї у 1964 році та дебютував у кіно у 1970 році. Пол Сорвіно помер 25 липня.

Тоні Сіріко, 79 років

Дебют Тоні Сіріко у кіно відбувся 1974 року у фільмі "Божевільний Джо". Він знявся в кількох фільмах Вуді Аллена, таких як "Кулі над Бродвеєм" та "Товариство кафе". Він був найбільш відомий за ролями гангстерів, таких як Тоні Стекс у "Славних хлопцях", крім того, він зіграв Полі у телешоу "Клан Сопрано". Сіріко помер 8 липня у віці 79 років.

Джеймс Каан, 82 роки

Дебют Джеймса Каана на екрані відбувся 1963 року у фільмі "Ірма ла Дус". Він зіграв несамовиту роль у телефільмі 1971 року "Пісня Браяна", за який був номінований на премію Еммі. У 1972 році актор зіграв роль Сантіно "Сонні" Корлеоне в "Хрещеному батькові", що принесло йому номінацію на кращу чоловічу роль другого плану. Він повторив роль у "Хрещеному батькові: Частина II" 1974 року. Джеймс добре відомий своїми перевтіленнями у фільмах 1990 року "Мізері" та 2003 року "Ельф".

Рей Ліотта, 67 років

Рей Ліотта дебютував у денній мильній опері "Інший світ" з 1978 по 1981 рік. Його проривна роль була у фільмі "Щось дике" у 1986 році. У 1990 році він отримав визнання критиків за участь у "Полі мрій". Найвідоміша його роль припала на той рік, коли він зіграв мафіозі Генрі Хілла в "Славних хлопцях". Ліотта отримав премію Еммі у 2005 році за появу як гостя у телешоу "Швидка допомога". Зовсім недавно він з'явився на телебаченні у шоу "Повстання Техасу" у 2015 році та у "Відтінках синього" з Дженніфер Лопес у 2016 році. Ліотта помер 26 травня 2022 року у віці 67 років.