Пол Сорвіно помер природною смертю від хвороби, на яку страждав останні декілька років. Оскароносна акторка Міра Сорвіно вшанувала батька зі словами: "Моє серце розривається на частини".
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Помер Пол Сорвіно: що відомо про життя та творчість актора
Про смерть Сорвіно оголосив публіцист Роджер Ніл від імені дружини – акторки Ді Ді Бенкі, яка була поруч із ним в цей нелегкий час.
Наші серця розбиті. Ніколи не буде іншого Пола Сорвіно, він був любов'ю всього мого життя та одним з найбільших виконавців, які будь-коли прикрашали екран і сцену,
– заявила Ді Ді Сорвіно.
Пол Ентоні Сорвіно народився 13 квітня 1939 року в Брукліні та знявся в таких фільмах і серіалах:
- "Ромео + Джульєтта";
- "Зоряний шлях: Наступне покоління";
- "Дік Трейсі";
- "Людина-ракета";
- "Закон і порядок";
- "Детективне агентство "Місячне сяйво";
- "Генетична опера";
- "Гроші вирішують все";
- "Той, що розшукує";
- "Особливо небезпечний злочинець";
- "Док Вест".
Сорвіно розпочав свою кар'єру як копірайтер у рекламному агентстві. Він відвідував Американську музично-драматичну академію, перш ніж дебютувати на Бродвеї в мюзиклі Bajour 1964 року. Шість років опісля він з'явився у своєму першому фільмі – культовій класичній стрічці Карла Райнера "Де Поппа?", з Джорджем Сігалом і Рут Гордон у головних ролях, а в 1971 році зіграв другорядну роль у фільмі "Паніка в Нідл-парку" разом з молодим Аль Пачіно у головній ролі.
Сорвіно отримав похвалу від критиків за свою гру в бродвейській п'єсі Джейсона Міллера 1972 року "Цей сезон чемпіонату" і був номінований на премію "Тоні" за свою гру. Він повторив свою роль у художньому фільмі 1982 року, в якому також знімалися Брюс Дерн, Стейсі Кіч, Роберт Мітчем та Мартін Шин.
У актора також була визначна роль другого плану в номінованому на премію Оскар фільмі "Дотик класу" з Сігалом у головній ролі, а в 1981 році він знявся у картині свого давнього приятеля Уоррена Бітті "Червоні".
Найбільше запам'ятався за роль Пола Цицерона
Сорвіно найбільше запам'ятався за роль Пола Цицерона у фільмі Мартіна Скорсезе "Славні хлопці" 1990 року.
"Славні хлопці": дивіться трейлер
Робота в театрі
Сорвіно зіграв також на Бродвеї у виставах "Шлюбний танець" (1965 рік), "Хмарочос" (1965 рік) та "Американський мільйонер" (1974 рік). 1976 року він поставив недовговічну бродвейську п'єсу "Доводчики тачок".
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Незабутній момент
У незабутній момент Оскара 1996 року Міра Сорвіно, беручи нагороду за роль у фільмі Вуді Аллена "Велика Афродіта", подякувала своєму батькові, який розридався під прицілом телекамер.
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Ді Ді та Пол одружилися у 2014 році. Крім дружини, у нього залишилися діти Міра, Аманда, Майкл та 5 онуків.