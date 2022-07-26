Пол Сорвино умер естественной смертью от болезни, которой страдал последние несколько лет. Оскароносная актриса Мира Сорвино почтила отца со словами: "Мое сердце разрывается на части".

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Умер Пол Сорвино: что известно о жизни и творчестве актера

О смерти Сорвино объявил публицист Роджер Нил от имени жены – актрисы Ди Ди Бенки, которая была рядом с ним в это нелегкое время.

Наши сердца разбиты. Никогда не будет другого Пола Сорвино, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших исполнителей, когда-либо украшавших экран и сцену,

– заявила Ди Ди Сорвино.

Пол Энтони Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине и снялся в следующих фильмах и сериалах:

"Ромео + Джульетта";

"Звездный путь: Следующее поколение";

"Дик Трейси";

"Человек-ракета";

"Закон и порядок";

"Детективное агентство "Лунный свет";

"Генетическая опера";

"Деньги решают все";

"Разыскивающий";

"Особо опасный преступник";

"Док Вест".

Сорвино начал свою карьеру в качестве копирайтера в рекламном агентстве. Он посещал Американскую музыкально-драматическую академию, прежде чем дебютировать на Бродвее в мюзикле Bajour в 1964 году. Шесть лет спустя он появился в своем первом фильме – культовой классической ленте Карла Райнера "Де Поппа?", с Джорджем Сигалом и Рут Гордон в главных ролях, а в 1971 году сыграл второстепенную роль в фильме "Паника в Нидл-парке" вместе с молодым Аль Пачино в главной роли.

Сорвино получил похвалу от критиков за свою игру в бродвейской пьесе Джейсона Миллера в 1972 году "Этот сезон чемпионата" и был номинирован на премию "Тони" за свою игру. Он повторил свою роль в художественном фильме 1982 года, в котором также снимались Брюс Дерн, Стейси Кич, Роберт Митчем и Мартин Шин.

У актера также была выдающаяся роль второго плана в номинированном на премию Оскар фильме "Прикосновение класса" с Сигалом в главной роли, а в 1981 году он снялся в картине своего давнего приятеля Уоррена Битти "Красные".

Больше всего запомнился за роль Пола Цицерона

Сорвино больше всего запомнился за роль Пола Цицерона в фильме Мартина Скорсезе "Славные парны" 1990 года.

О чем фильм? "Славные парны" стали классикой Голливуда. Лента рассказывает о Генри Гилле, который со школьных лет помогал мафиози. Сначала мальчик выполнял мелкие поручения, которые не привлекали внимание полиции, но во взрослом возрасте Генри уже присоединился к криминальной банде и получил свою роль в ней. Жестокий и самоуверенный, а еще очень привлекательный гангстер наводил ужаса на Нью-Йорк.

"Славные парны​": смотрите трейлер

Работа в театре

Сорвино сыграл также на Бродвее в спектаклях "Брачный танец" (1965 год), "Небоскреб" (1965 год) и "Американский миллионер" (1974 год). В 1976 году он поставил недолговечную бродвейскую пьесу "Доводчики тачек".

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Незабываемый момент

В незабываемый момент Оскара 1996 года Мира Сорвино, принимая награду за роль в фильме Вуди Аллена "Великая Афродита", поблагодарила своего отца, разрыдавшегося под прицелом телекамер.

Эмоциональный момент наступает на отметке 2:04: смотрите видео

Любопытно. Сорвино основал Фонд борьбы с астмой Пола Сорвино и вместе с супругой Ди Ди стал соавтором книги Pinot, Pasta, and Parties.

Ди Ди и Пол поженились в 2014 году. Кроме жены, у него остались дети Мира, Аманды, Майкла и 5 внуков.