Пол Сорвино умер естественной смертью от болезни, которой страдал последние несколько лет. Оскароносная актриса Мира Сорвино почтила отца со словами: "Мое сердце разрывается на части".
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Умер Пол Сорвино: что известно о жизни и творчестве актера
О смерти Сорвино объявил публицист Роджер Нил от имени жены – актрисы Ди Ди Бенки, которая была рядом с ним в это нелегкое время.
Наши сердца разбиты. Никогда не будет другого Пола Сорвино, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших исполнителей, когда-либо украшавших экран и сцену,
– заявила Ди Ди Сорвино.
Пол Энтони Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине и снялся в следующих фильмах и сериалах:
- "Ромео + Джульетта";
- "Звездный путь: Следующее поколение";
- "Дик Трейси";
- "Человек-ракета";
- "Закон и порядок";
- "Детективное агентство "Лунный свет";
- "Генетическая опера";
- "Деньги решают все";
- "Разыскивающий";
- "Особо опасный преступник";
- "Док Вест".
Сорвино начал свою карьеру в качестве копирайтера в рекламном агентстве. Он посещал Американскую музыкально-драматическую академию, прежде чем дебютировать на Бродвее в мюзикле Bajour в 1964 году. Шесть лет спустя он появился в своем первом фильме – культовой классической ленте Карла Райнера "Де Поппа?", с Джорджем Сигалом и Рут Гордон в главных ролях, а в 1971 году сыграл второстепенную роль в фильме "Паника в Нидл-парке" вместе с молодым Аль Пачино в главной роли.
Сорвино получил похвалу от критиков за свою игру в бродвейской пьесе Джейсона Миллера в 1972 году "Этот сезон чемпионата" и был номинирован на премию "Тони" за свою игру. Он повторил свою роль в художественном фильме 1982 года, в котором также снимались Брюс Дерн, Стейси Кич, Роберт Митчем и Мартин Шин.
У актера также была выдающаяся роль второго плана в номинированном на премию Оскар фильме "Прикосновение класса" с Сигалом в главной роли, а в 1981 году он снялся в картине своего давнего приятеля Уоррена Битти "Красные".
Больше всего запомнился за роль Пола Цицерона
Сорвино больше всего запомнился за роль Пола Цицерона в фильме Мартина Скорсезе "Славные парны" 1990 года.
"Славные парны": смотрите трейлер
Работа в театре
Сорвино сыграл также на Бродвее в спектаклях "Брачный танец" (1965 год), "Небоскреб" (1965 год) и "Американский миллионер" (1974 год). В 1976 году он поставил недолговечную бродвейскую пьесу "Доводчики тачек".
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Незабываемый момент
В незабываемый момент Оскара 1996 года Мира Сорвино, принимая награду за роль в фильме Вуди Аллена "Великая Афродита", поблагодарила своего отца, разрыдавшегося под прицелом телекамер.
Эмоциональный момент наступает на отметке 2:04: смотрите видео
Ди Ди и Пол поженились в 2014 году. Кроме жены, у него остались дети Мира, Аманды, Майкла и 5 внуков.