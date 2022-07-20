Інцидент стався 19 липня близько 5 ранку у Брукліні. Джонні Пісарро був членом знімальної команди.

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Під час зйомок серіалу "Закон і порядок" застрелили чоловіка

Як відомо, загиблий на початку своєї зміни сидів у машині за кермом. Вбивця підбіг до авто, відчинив двері та декілька раз вистрілив у чоловіка.

Це було божевільно. Я не чув суперечки чи ще чогось. Було тихо, рано-вранці. Я не знаю, хто міг би це зробити й чому,

– розповів інший член знімальної групи.

Місцевий 60-річний житель, який проходив повз, подумав, що думав, що сцена вбивства була у сценарії. "Сьогодні вранці я прокинувся і побачив полісменів, – сказав Чуй. –Я думав, що це фальшиве місце злочину".

"Я не думав, що це справжня трагедія. Я намагався вигулювати собак, побачив запис і подумав: "О, це фільм. Але це була справжня стрілянина", – згадував місцевий.

Мотив вбивства був незрозумілий, але полісмени заявили, що нічого не виключають, зокрема й те, чи могло воно бути пов'язане із суперечкою щодо паркування.



Фото з місця злочину / New York Post

На вулиці, де знімали серіал, до ліхтарного стовпа була приклеєна листівка, у якій йшлося про те, що паркування навколо парку Макголрик на моменти зйомок варто припинити. Крім цього, вона закликала мешканців скаржитися місцевим законодавцям на те, "як зйомка нашого району витісняє вашу родину".



Листівка щодо паркування / Фото New York Post

Ще один 65-річний місцевий житель сказав, що за останні шість місяців на вулиці також знімалися передачі CBS TV "Блакитна кров" та "ФБР". "Нас вбивають кінозйомками", – сказав він.

Деякі сусіди були дуже розлючені тим, що не вистачає паркування. Знімальні групи займають так багато місця і вони навіть не використовують його повністю,

– доповнив він.

Деталі трагедії ще уточнюють, вбивцю поки не знайшли, він втік з місця події. У Джонні Пісарро залишилися дружина, дві дочки та син.