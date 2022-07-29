Мэри Элис, обладательница премий Тони и Эмми (за фильм "Я улечу"), скончалась в среду, 27 июля, в своей квартире на Манхэттене. Об этом сообщил The Hollywood Reporter представитель полиции Нью-Йорка.

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Умерла Мэри Элис: что известно о творческой жизни актрисы

Мэри Элис была американской актрисой кино, телевидения и театра. Она была известна своими ролями Летиции "Летти" Бостик в ситкоме NBC "Другой мир" и Эффи Уильямс в музыкальной драме 1976 года "Искорка". Дебютировала в кино в 1974 году, когда снялась в фильме "Обучение Сонни Карсону".

В 1987 году стала обладательницей театральной премии Тони за лучшую женскую роль в спектакле Fences, а в 1993 получила награду Эмми за роль в сериале I'll Fly Away.

В фильмах 1990 года Элис сыграла медсестру Маргарет вместе с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро в "Пробуждении" режиссера Пенни Маршалл. В 2000 году за достижения в кинематографе актрису включили в Зал славы американского театра.

Широкую известность Мэри Элис принес фильм "Матрица: Революция", где она профессионально сыграла роль Пифии.



Мэри Элис в картине "Матрицы: Революция" 2003 года / Фото IMDb

Счастливого пути, Королева, – Виола Дэвис отреагировала на смерть Элис

Ты была одной из величайших актрис всех времен! Спасибо за работу, вдохновение и спасибо за Роуз. Счастливого пути, Королево,

– поделилась актриса Виола Дэвис.

Знаменитые актеры, скончавшиеся в июле 2022 года

Тони Доу, 77 лет

Звезда сериала "Оставьте это Биверу" Тони Доу скончался 27 июля 2022 года в возрасте 77 лет. Актер, сыгравший старшего брата Уолли Кливера в культовом ситкоме, также был кинопродюсером и режиссером.

Пол Сорвино, 83 года

Актер Пол Сорвино был наиболее известен своими ролями мафиози Поли Цицерона в фильме "Славные ребята" и сержанта полиции Нью-Йорка в сериале "Закон и порядок". Родившийся в Бруклине, он дебютировал на Бродвее в 1964 году и дебютировал в кино в 1970 году. Пол Сорвино скончался 25 июля.

Тони Сирико, 79 лет

Дебют Тони Сирико в кино состоялся в 1974 году в фильме "Безумный Джо". Он снялся в нескольких фильмах Вуди Аллена, таких как "Шары над Бродвеем" и "Общество кафе". Он был наиболее известен по ролям гангстеров, таких как Тони Стекс в "Славных ребятах", кроме того, он сыграл Поли в телешоу "Клан Сопрано". Сирико скончался 8 июля в возрасте 79 лет.

Джеймс Каан, 82 года

Дебют Джеймса Каана на экране состоялся в 1963 году в фильме "Ирма Ла Дус". Он сыграл исступленную роль в телефильме 1971 года "Песня Брайана", за который был номинирован на премию Эмми. В 1972 году актер сыграл роль Сантино "Сонни" Корлеоне в "Крестном отце", что принесло ему номинацию на лучшую мужскую роль второго плана. Он повторил роль в "Крестном отце: Часть II" 1974 года. Джеймс хорошо известен своими перевоплощениями в фильмах 1990 года Мизери и 2003 года Эльф.

Рэй Лиотта, 67 лет

Рэй Лиотта дебютировал в дневной мыльной опере "Другой мир" с 1978 по 1981 год. Его прорывная роль была в фильме "Что-то дикое" в 1986 году. В 1990 году он получил признание критиков за участие в "Поле мечтаний". Самая известная его роль пришлась на тот год, когда он сыграл мафиози Генри Хилла в "Славных ребятах". Лиотта получил премию "Эмми" в 2005 году за появление в качестве гостя в телешоу "Скорая помощь". Совсем недавно он появился на телевидении в шоу "Восстание Техаса" в 2015 году и "Оттенках синего" с Дженнифер Лопес в 2016 году. Лиотта скончался 26 мая 2022 года в возрасте 67 лет.