66-річному кінорежисеру, який отримав "Золоту пальмову гілку" за фільм "Та, що танцює у темряві", поставили діагноз хвороба Паркінсона. Втім, митець повідомив, що він "у хорошому настрої й лікується".

І ще Зірка фільму "Хвіст крутить собакою" влаштувала ДТП: хто з опіками тіла потрапив у реанімацію

У Ларса фон Трієра діагностовано хворобу Паркінсона

Продюсерська компанія Ларса фон Трієра Zentropa, яку він заснував у 1992 році, повідомила The Guardian, що режисер перебуває "в хорошому настрої та лікується від своїх симптомів", поки він завершує майбутній останній сезон своєї телевізійної трилогії "Королівство".

Його прем’єра відбудеться на Венеціанському кінофестивалі у серпні, і фон Трієр візьме участь в обмежених заходах для преси.

До речі. 79-й Венеційський кінофестиваль проходитиме з 31 серпня по 10 вересня 2022 року на острові Лідо.

В інтерв’ю 2018 року Трієр пояснював своє тремтіння рук прийомом антидепресантів та відмовою від алкоголю: "Я працюю над своїм алкоголізмом, і це добре", – сказав він.

Що відомо про Ларса фон Трієра

Данський режисер народився 1956 року в Копенгагені в сім'ї державних службовців Ульфа та Інгер Трієр. Батьки дотримувалися лівих поглядів, батько був соціал-демократом, мати – комуністкою. В 11 років творив свій перший проєкт – "Подорож в Гарбузову країну", який зняв на подаровану відеокамеру. У кіно Ларс фон Трієр дебютував в 1976 році короткометражним фільмом "Садівник орхідей".

Фільмографія режисера

Трилогія "Європа":

"Елемент злочину" (1984 рік);

"Епідемія" (1987 рік);

"Європа" (1991 рік).

Трилогія "Золоте серце":

"Розсікаючи хвилі" (1996 рік);

"Ідіоти" (1998 рік);

"Та, що танцює у темряві" (2000 рік).

Незавершена трилогія "США: Країна можливостей":

"Доґвілль" (2003 рік);

"Мандерлей" (2005 рік).

Інші проєкти:

"П'ять перешкод" (2003 рік);

"Найголовніший бос" (2006 рік);

"Антихрист" (2009 рік);

"Меланхолія" (2011 рік);

"Німфоманка" (2013 рік);

"Дім, який побудував Джек" (2018 рік).

Телевізійні проєкти:

"Медея" (1988 рік);

"Королівство" (1994 рік);

"Королівство II" (1997 рік);

"День Д" (2000 рік).

Короткометражні фільми:

"Садівник орхідей" (1977 рік);

"М'ята – Блаженство" (1979 рік);

"Ноктюрн" (1980 рік);

"Остання деталь" (1981 рік);

"Зображення звільнення" (1982 рік);

"У кожного своє кіно" (2007 рік).

До речі "Дім дракона", "Пісочний чоловік", "Жінка-Халк": найочікуваніші серіали серпня 2022

Фон Трієр залишається одним із найсуперечливіших режисерів, які працюють сьогодні. Його маніфест "Догма 95", започаткований разом із Томасом Вінтербергом, зробив революцію в артхаусному кіно завдяки своїй безкомпромісній прихильності до автентичності.

Чорний гумор, що лежить в основі більшої частини його робіт, а також його конфронтаційний підхід до ґендерних відносин завоювали йому як відданих шанувальників, так і пристрасних недоброзичливців.

Одним із відомих фільмів режисера є "Меланхолія" 2011 року. У фантастичній драмі йдеться про душевний стан головної героїні, яку зіграла Кірстен Данст. Весільну вечірку закоханої пари порушує трагедія – до Землі наближається планета Меланхолія, зіткнення з якою знищить усе живе навкруги. Часу та шансів на порятунок стає все менше, хепі-енд – малоймовірний.

У багатьох інтерв’ю Ларс фон Трієр зізнається про те, що найбільше у фільмах він не любить чекати фіналу. Тож у своїй "Меланхолії" спершу вирішив показати, чим все закінчиться, а вже потім розказати історію.

"Меланхолія" Ларса фон Трієра змушує замислитись куди ми йдемо, що ми робимо щодня, і що буде, якщо це раптово закінчиться, і що залишиться. Що залишиться в середині, що залишиться від нас взагалі", – відзначили глядачі.

"Меланхолія": дивіться трейлер