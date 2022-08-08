5 серпня Енн Хач влаштувала ДТП в Лос-Анджелесі. Ніхто, окрім неї, не постраждав. Акторка врізалася в будинок і сиділа в палаючій машині доти, доки її не витягнули пожежники.
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Енн Хач влаштувала ДТП в Лос-Анджелесі
Як інформує Daily Mail, зірка могла бути напідпитку, адже в салоні її авто помітили пляшку з алкоголем. До того ж за декілька хвилин до ДТП, за словами очевидців, Енн Хач врізалася в гараж і покинула місце аварії.
Енн Хач врізалася в гараж: дивіться відео
Після цього вона розігналася до 145 км/год і заїхала в будинок. На місце аварії приїхало 59 рятувальників, які гасили пожежу і витягали Енн з авто. Її одразу у важкому стані госпіталізувати в реанімацію з опіками. Зараз її стан стабільний.
Енн Хач постраждала внаслідок ДТП: дивіться відео
Енн Хач: фільмографія акторки
Голлівудська акторка, номінантка премії Еммі 2010 року, знялася в американському психологічнім трилері "Година істини", драматичнім серіалі "Поліція Чикаго". А ще у таких проєктах:
- "Квантико";
- "Час пригод";
- "Шалена карта";
- "Легенда про Корру";
- "Бабій";
- "Хвіст крутить собакою".