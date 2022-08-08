5 августа Энн Хач устроила ДТП в Лос-Анджелесе. Никто, кроме нее, не пострадал. Актриса врезалась в дом и сидела в горящей машине, пока ее не вытащили пожарные.

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Энн Хач устроила ДТП в Лос-Анджелесе

Как информирует Daily Mail, звезда могла быть под хмельком, ведь в салоне ее авто заметили бутылку с алкоголем. К тому же, за несколько минут до ДТП, по словам очевидцев, Энн Хач врезалась в гараж и покинула место аварии.

Энн Хач врезалась в гараж: смотрите видео

После этого она разогналась до 145 км/ч и уехала в дом. На место аварии приехало 59 спасателей, которые тушили пожар и вытаскивали Энн из авто. Ее сразу в тяжелом состоянии госпитализировать в реанимацию с ожогами. Сейчас ее состояние стабильное.

Энн Хач пострадала в результате ДТП: смотрите видео

Энн Хач: фильмография актрисы

Голливудская актриса, номинант премии Эмми в 2010 году, снялась в американском психологическом триллере "Час истины", драматическом сериале "Полиция Чикаго". А еще в таких проектах: