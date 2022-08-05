Екатерина сообщила, что военному было всего 32 года. Его жизнь оборвалась вблизи Херсона. Героя похоронили 4 августа.
На тему "Отчаяние, гнев, бессилие": актриса Екатерина Тишкевич получила нелестное известие из больницы в Дании
На фронте погиб жених сестры Екатерины Тишкевич
Денис был командиром разведывательной группы. В инстаграме звезда поделилась общим фото защитника и ее сестры Юли.
Ему было всего 32 года. Пошел в военкомат на третий день полномасштабного вторжения. Сам. Ибо считал своим долгом защищать суверенитет нашего государства. Это был невероятный человек. Светлая, эрудированная, с чувством юмора и каким-то кодом порядочности и интеллигентности,
– поделилась актриса.
Денис и Юля / Фото с инстаграма Екатерины Тишкевич
Тишкевич написала, что супружеская пара планировала свадьбу. Они мечтали об уютном доме и пятерых детях.
"Это безумная потеря для всех. Для невесты, родителей, родственников, друзей и собратьев. Вечная память Герою! Невероятно красивую процессию нам пришлось сегодня увидеть своими глазами. А вместе с тем целый океан слез всех присутствующих. Достойно прощания с достойным человеком. . Но эта боль с нами всеми надолго. Прощай, наш защитник! Вечный почет и благодарность", – дополнила она.
Покои с миром, ты выполнил свою миссию на этой земле на все 100 %. А мы будем помнить. Всегда. И не простим. Никогда,
– отметила знаменитость.
Болезнь Екатерины Тишкевич: коротко о главном
Украинская актриса Екатерина Тишкевич уже около восьми лет терпит сильную головную боль. Пока она готовится к лечению за границей, должна принимать токсический препарат, "с которым немного легче". Поставить диагноз в Украину врачам не удалось.
"Главный симптом – это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, поэтому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны", – поделилась актриса.