Екатерина сообщила, что военному было всего 32 года. Его жизнь оборвалась вблизи Херсона. Героя похоронили 4 августа.

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На фронте погиб жених сестры Екатерины Тишкевич

Денис был командиром разведывательной группы. В инстаграме звезда поделилась общим фото защитника и ее сестры Юли.

Ему было всего 32 года. Пошел в военкомат на третий день полномасштабного вторжения. Сам. Ибо считал своим долгом защищать суверенитет нашего государства. Это был невероятный человек. Светлая, эрудированная, с чувством юмора и каким-то кодом порядочности и интеллигентности,

– поделилась актриса.



Денис и Юля / Фото с инстаграма Екатерины Тишкевич

Тишкевич написала, что супружеская пара планировала свадьбу. Они мечтали об уютном доме и пятерых детях.

"Это безумная потеря для всех. Для невесты, родителей, родственников, друзей и собратьев. Вечная память Герою! Невероятно красивую процессию нам пришлось сегодня увидеть своими глазами. А вместе с тем целый океан слез всех присутствующих. Достойно прощания с достойным человеком. . Но эта боль с нами всеми надолго. Прощай, наш защитник! Вечный почет и благодарность", – дополнила она.

Покои с миром, ты выполнил свою миссию на этой земле на все 100 %. А мы будем помнить. Всегда. И не простим. Никогда,

– отметила знаменитость.

Болезнь Екатерины Тишкевич: коротко о главном

Украинская актриса Екатерина Тишкевич уже около восьми лет терпит сильную головную боль. Пока она готовится к лечению за границей, должна принимать токсический препарат, "с которым немного легче". Поставить диагноз в Украину врачам не удалось.

"Главный симптом – это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, поэтому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны", – поделилась актриса.