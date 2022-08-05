Катерина повідомила, що військовому було лише 32 роки. Його життя обірвалося поблизу Херсона. Героя поховали 4 серпня.

До теми "Розпач, гнів, безсилля": акторка Катерина Тишкевич отримала невтішну звістку з лікарні в Данії

На фронті загинув наречений сестри Катерини Тишкевич

Денис був командиром розвідувальної групи. В інстаграмі зірка поділилася спільним фото захисника та її сестри Юлі.

Йому було лише 32 роки. Пішов до військкомату на третій день повномасштабного вторгнення. Сам. Бо вважав своїм обов’язком захищати суверенітет нашої держави. Це була неймовірна людина. Світла, ерудована, з почуттям гумору і якимось кодом порядності та інтелігентності,

– поділилася акторка.



Денис та Юля / Фото з інстаграму Катерини Тишкевич

Тишкевич написала, що подружня пара планувала весілля. Вони мріяли про затишний дім та п’ятеро дітей.

"Це шалена втрата для всіх. Для нареченої, батьків, родичів, друзів та побратимів. Вічна пам’ять Герою! Невимовно красиву процесію нам довелося сьогодні побачити на власні очі. А разом з тим цілий океан сліз всіх присутніх. Гідне прощання з гідною людиною. Але цей біль з нами усіма надовго. Прощавай, наш захиснику! Вічна шана та вдячність", – доповнила вона.

Спочивай з миром, ти виконав свою місію на цій землі на всі 100 %. А ми будемо пам’ятати. Завжди. І не пробачимо. Ніколи,

– зі щемом зазначила знаменитість.

Хвороба Катерини Тишкевич: коротко про головне

Українська акторка Катерина Тишкевич вже близько восьми років терпить сильний головний біль. Поки вона готується до лікування закордоном, мусить приймати токсичний препарат, "з яким трохи легше". Поставити діагноз в Україні лікарям не вдалося.

"Головний симптом – це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими. Моя мама невролог, тому просто повірте, що ми були майже у всіх найкращих лікарів нашої країни", – поділилася акторка.