Катерина вже близько 8-ми років терпить сильний головний біль. Нараз зірка змушена приймати токсичний препарат, "з яким трохи легше".

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Акторка Катерина Тишкевич розповіла про свій стан

Останній місяць зірка чекала відповіді від Данії з датою консультації. Сьогодні вона її отримала: "Не раніше жовтня".

Розпач, гнів, безсилля. Я розумію, що це найкращий центр в Європі, але… Ми не гаяли часу, шукали й в Україні, по десятому колу… Обстеження, нові погляди, нові ліки. Неврологи, психіатри, нейрохірурги. Молитви, служби в церкві, ікони. Дослуховувалась майже до всіх ваших порад, але на жаль, не подіяло жодне нове втручання,

– написала вона.

Катерина повідомила, що зараз її посадили на один дуже токсичний препарат, який ні в якому разі не можна приймати довго. "Але з ним стало трохи легше, зараз я хоча б можу уявити собі шлях закордон", – повідомила вона.

Поки Катерина чекала на відповідь з лікарні Данії, знайшла ще один дуже крутий неврологічний інститут в Італії. "За описом те, що треба, – поділилася зірка. Закидувала їх листами останній тиждень і мала певний успіх – мені відповідали".

Наразі акторка чекає остаточного підтвердження від головної професорки інституту і дуже сподівається, що незабаром поїде туди. "А там, дай Боже, знайдемо причину та підберемо лікування, або хоча б ті ліки, які можна приймати усе життя, щоб ця функціональна уламка в мозку, не заважала жити повним життям і мінімально виражалася побічними реакціями", – доповнила вона.

До нового допису Катерина прикріпила тепле фото з котом і підписала: "Кототерапія за графіком". Попри все, артистка повідомила, що слідкує за ситуацією в країні: "Важко засинати з думками про Лізу з Вінниці та її маму… Вірю в перемогу, радію хімарсам, співаю "Ой у лузі".



Катерина Тишкевич розповіла про свій стан / Фото з інстаграму зірки

Хвороба Катерини Тишкевич: коротко про головне

Наприкінці червня колега Катерини Анастасія Цимбалару розповіла про її хворобу. Згодом сама зірка опублікувала фото, на якому зображена втомленою, та поділилася, що з нею.

Поставити діагноз в Україні не можуть, тому відправляють її на обстеження в Європу.

Усі ці місяці повномасштабної війни акторка попри страшний біль продовжувала волонтерити й допомагати нашій країні.

Катерина продовжує шукати інші, дешевші клініки, де її будуть готові прийняти, однак на це немає багато часу.

Головний симптом – це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими. Моя мама невролог, тому просто повірте, що ми були майже у всіх найкращих лікарів нашої країни,

– поділилася акторка.

Хто така Катерина Тишкевич: фільмографія актриси

Акторка народилася 1994 року у родині медиків. Дебютувала в студентські роки. Тоді Катерина Тишкевич отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку.

Кар’єру в кіно розпочала з роботи у проєкті "Жіночий лікар", де зіграла епізодичну роль у другому сезоні. Крім цього, знялася у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і в українській версії американського серіалу Emergency Room "Швидка допомога". У 2015 році Катерина зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник".

Зірка одружена з актором Валентином Томусяком, який зараз поруч з нею і підтримує її у боротьбі з хворобою.