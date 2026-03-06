У це важко повірити: яким серіалам цьогоріч виповнюється 5 років
- У 2026 році багатьом популярними серіал виповнюється 5 років. Наприклад, серіал "Гра в кальмара" має 3 сезони та 22 серії, з рейтингом IMDb 7,9.
- Серіал "Джинні й Джорджія" має 3 сезони та 30 серій, з рейтингом IMDb 7,5.
Час летить з неймовірною швидкістю. Здається, що лиш вчора чекали на вихід нових епізодів, а сьогодні – вже декілька років з моменту виходу першої серії.
Можливо, для когось це стане приводом передивитись улюблені історії. А 24 Канал розповість, які серіали потрапили до цього списку.
"Гра в кальмара"
Рейтинг IMDb: 7,9
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 22
Група людей, яка має великі фінансові борги, отримує запрошення взяти участь у таємничій грі з величезним грошовим призом. Учасники проходять серію дитячих, на перший погляд, простих випробувань. Однак кожна гра має смертельні наслідки.
"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Джинні й Джорджія"
Рейтинг IMDb: 7,5
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 30
Після смерті чоловіка Джорджія Міллер разом із донькою Джинні та сином переїжджає до нового міста, щоб почати життя з чистого аркуша. Джорджія – харизматична, але дуже загадкова мати з темним минулим. Джинні – підліток, яка намагається знайти своє місце в школі й не тільки.
"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Покоївка"
Рейтинг IMDb: 8,3
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Молода мати тікає від токсичних і небезпечних стосунків та починає працювати покоївкою, щоб забезпечити себе й маленьку доньку. На неї чекають чимало випробувань: бідність, бюрократія, складна система соціальної допомоги та неабияке емоційне виснаження.
"Покоївка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Молоді монархи"
Рейтинг IMDb: 8,2
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 18
Принц Вільгельм після скандалу переводиться до престижної школи-інтернату Гіллерска, де намагається пристосуватися до нового середовища, завести друзів і знайти себе поза межами королівського обов'язку.
Він закохується в Саймона, що створює неабиякий конфлікт між почуттями та відповідальністю перед короною.
"Молоді монархи": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали вийшли п'ять років тому?
- "Американські історії жахів". Рейтинг IMDb: 6,3;
- "Локі". Рейтинг IMDb: 8,2;
- "Шершні". Рейтинг IMDb: 7,7;
- "Сексуальне життя студенток". Рейтинг IMDb: 7,7;
- "Убивство в одній будівлі". Рейтинг IMDb: 8,0;
- "Північні води". Рейтинг IMDb: 7,6.