Можливо, для когось це стане приводом передивитись улюблені історії. А 24 Канал розповість, які серіали потрапили до цього списку.

До теми 5 старих українських серіалів, про які всі забули

"Гра в кальмара"

Рейтинг IMDb: 7,9

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 22

Група людей, яка має великі фінансові борги, отримує запрошення взяти участь у таємничій грі з величезним грошовим призом. Учасники проходять серію дитячих, на перший погляд, простих випробувань. Однак кожна гра має смертельні наслідки.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джинні й Джорджія"

Рейтинг IMDb: 7,5

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 30

Після смерті чоловіка Джорджія Міллер разом із донькою Джинні та сином переїжджає до нового міста, щоб почати життя з чистого аркуша. Джорджія – харизматична, але дуже загадкова мати з темним минулим. Джинні – підліток, яка намагається знайти своє місце в школі й не тільки.

"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Покоївка"

Рейтинг IMDb: 8,3

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Молода мати тікає від токсичних і небезпечних стосунків та починає працювати покоївкою, щоб забезпечити себе й маленьку доньку. На неї чекають чимало випробувань: бідність, бюрократія, складна система соціальної допомоги та неабияке емоційне виснаження.

"Покоївка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молоді монархи"

Рейтинг IMDb: 8,2

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 18

Принц Вільгельм після скандалу переводиться до престижної школи-інтернату Гіллерска, де намагається пристосуватися до нового середовища, завести друзів і знайти себе поза межами королівського обов'язку.

Він закохується в Саймона, що створює неабиякий конфлікт між почуттями та відповідальністю перед короною.

"Молоді монархи": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали вийшли п'ять років тому?