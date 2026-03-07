24 Канал розповість, які серіали колись можна було дивитися лише по телевізору. Упевнені, що багато хто з наших читачів зловить ностальгію після прочитання матеріалу.

Які серіали колись можна було дивитись лише по телевізору?

"Друзі"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій : 236

: 236 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Цей культовий американський ситком обожнюють люди у всьому світі. У ньому розповідається про життя шістьох друзів у Нью-Йорку: Рейчел, Моніку, Фібі, Чендлера, Джої та Роса. З ними постійно стаються різні історії, також головні герої часто "зависають" в улюбленій кав'ярні Central Perk.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Район Беверлі-Гіллз"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій : 293

: 293 Рейтинг IMDb: 6.6/10

У центрі сюжету – Брендон Волш та його друзі. Разом із сестрою Брендою хлопець переїжджає у Каліфорнію та оселяється у престижному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Гіллз.

Творці серіалу підняли багато важливих тем: проблема наркотиків серед молоді, алкоголізм, зґвалтування, самогубство, насилля, СНІД, рання вагітність тощо.

"Баффі – винищувачка вампірів"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій : 144

: 144 Рейтинг IMDb: 8.3/10

У серіалі розповідається про Баффі – винищувачку, яка має шукати й знищувати вампірів, демонів та інші темні сили. Дівчині допомагають боротися зі злом друзі: Віллоу, Ксандер і Корделія. Вони живуть у Саннідейлі, що розташований над воротами до царства демонів, тож часто мають справу з небезпекою.

"Баффі – винищувачка вампірів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Твін Пікс"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.7/10

Події серіалу розгортаються у вигаданому місті Твін Пікс, що в штаті Вашингтон. На березі річки знаходять труп молодої дівчини Лорі Палмер. За розслідування вбивства береться спеціальний агент ФБР Дейл Купер. Він підозрює, що на руках злочинця є ще одна жертва, і він ховається серед місцевих мешканців.