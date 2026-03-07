24 Канал розповість, які серіали колись можна було дивитися лише по телевізору. Упевнені, що багато хто з наших читачів зловить ностальгію після прочитання матеріалу.
Які серіали колись можна було дивитись лише по телевізору?
"Друзі"
- Кількість сезонів: 10
- Кількість серій: 236
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Цей культовий американський ситком обожнюють люди у всьому світі. У ньому розповідається про життя шістьох друзів у Нью-Йорку: Рейчел, Моніку, Фібі, Чендлера, Джої та Роса. З ними постійно стаються різні історії, також головні герої часто "зависають" в улюбленій кав'ярні Central Perk.
"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Район Беверлі-Гіллз"
- Кількість сезонів: 10
- Кількість серій: 293
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
У центрі сюжету – Брендон Волш та його друзі. Разом із сестрою Брендою хлопець переїжджає у Каліфорнію та оселяється у престижному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Гіллз.
Творці серіалу підняли багато важливих тем: проблема наркотиків серед молоді, алкоголізм, зґвалтування, самогубство, насилля, СНІД, рання вагітність тощо.
"Баффі – винищувачка вампірів"
- Кількість сезонів: 7
- Кількість серій: 144
- Рейтинг IMDb: 8.3/10
У серіалі розповідається про Баффі – винищувачку, яка має шукати й знищувати вампірів, демонів та інші темні сили. Дівчині допомагають боротися зі злом друзі: Віллоу, Ксандер і Корделія. Вони живуть у Саннідейлі, що розташований над воротами до царства демонів, тож часто мають справу з небезпекою.
"Баффі – винищувачка вампірів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Твін Пікс"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 48
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Події серіалу розгортаються у вигаданому місті Твін Пікс, що в штаті Вашингтон. На березі річки знаходять труп молодої дівчини Лорі Палмер. За розслідування вбивства береться спеціальний агент ФБР Дейл Купер. Він підозрює, що на руках злочинця є ще одна жертва, і він ховається серед місцевих мешканців.