24 Канал расскажет, какие сериалы когда-то можно было смотреть только по телевизору. Уверены, что многие из наших читателей поймают ностальгию после прочтения материала.
Какие сериалы когда-то можно было смотреть только по телевизору?
"Друзья"
- Количество сезонов: 10
- Количество серий: 236
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Этот культовый американский ситком обожают люди во всем мире. В нем рассказывается о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке: Рэйчел, Монике, Фиби, Чендлера, Джои и Росса. С ними постоянно происходят разные истории, также главные герои часто "зависают" в любимой кофейне Central Perk.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала
"Район Беверли-Хиллз"
- Количество сезонов: 10
- Количество серий: 293
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
В центре сюжета – Брэндон Уолш и его друзья. Вместе с сестрой Брендой парень переезжает в Калифорнию и поселяется в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз.
Создатели сериала подняли много важных тем: проблема наркотиков среди молодежи, алкоголизм, изнасилование, самоубийство, насилие, СПИД, ранняя беременность и тому подобное.
"Баффи – истребительница вампиров"
- Количество сезонов: 7
- Количество серий: 144
- Рейтинг IMDb: 8.3/10
В сериале рассказывается о Баффи – истребительнице, которая должна искать и уничтожать вампиров, демонов и другие темные силы. Девушке помогают бороться со злом друзья: Уиллоу, Ксандер и Корделия. Они живут в Саннидейле, что расположен над воротами в царство демонов, поэтому часто имеют дело с опасностью.
"Баффи – истребительница вампиров": смотрите онлайн трейлер сериала
"Твин Пикс"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
События сериала разворачиваются в вымышленном городе Твин Пикс, что в штате Вашингтон. На берегу реки находят труп молодой девушки Лори Палмер. За расследование убийства берется специальный агент ФБР Дейл Купер. Он подозревает, что на руках преступника есть еще одна жертва, и он скрывается среди местных жителей.