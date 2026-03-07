24 Канал расскажет, какие сериалы когда-то можно было смотреть только по телевизору. Уверены, что многие из наших читателей поймают ностальгию после прочтения материала.

Какие сериалы когда-то можно было смотреть только по телевизору?

"Друзья"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий : 236

: 236 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Этот культовый американский ситком обожают люди во всем мире. В нем рассказывается о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке: Рэйчел, Монике, Фиби, Чендлера, Джои и Росса. С ними постоянно происходят разные истории, также главные герои часто "зависают" в любимой кофейне Central Perk.

"Район Беверли-Хиллз"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий : 293

: 293 Рейтинг IMDb: 6.6/10

В центре сюжета – Брэндон Уолш и его друзья. Вместе с сестрой Брендой парень переезжает в Калифорнию и поселяется в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз.

Создатели сериала подняли много важных тем: проблема наркотиков среди молодежи, алкоголизм, изнасилование, самоубийство, насилие, СПИД, ранняя беременность и тому подобное.

"Баффи – истребительница вампиров"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий : 144

: 144 Рейтинг IMDb: 8.3/10

В сериале рассказывается о Баффи – истребительнице, которая должна искать и уничтожать вампиров, демонов и другие темные силы. Девушке помогают бороться со злом друзья: Уиллоу, Ксандер и Корделия. Они живут в Саннидейле, что расположен над воротами в царство демонов, поэтому часто имеют дело с опасностью.

"Твин Пикс"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.7/10

События сериала разворачиваются в вымышленном городе Твин Пикс, что в штате Вашингтон. На берегу реки находят труп молодой девушки Лори Палмер. За расследование убийства берется специальный агент ФБР Дейл Купер. Он подозревает, что на руках преступника есть еще одна жертва, и он скрывается среди местных жителей.