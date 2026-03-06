Возможно, для кого-то это станет поводом пересмотреть любимые истории. А 24 Канал расскажет, какие сериалы попали в этот список.
"Игра в кальмара"
Рейтинг IMDb: 7,9
Количество сезонов: 3
Количество серий: 22
Группа людей, которая имеет большие финансовые долги, получает приглашение принять участие в таинственной игре с огромным денежным призом. Участники проходят серию детских, на первый взгляд, простых испытаний. Однако каждая игра имеет смертельные последствия.
"Джинни и Джорджия"
Рейтинг IMDb: 7,5
Количество сезонов: 3
Количество серий: 30
После смерти мужа Джорджия Миллер вместе с дочерью Джинни и сыном переезжает в новый город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Джорджия – харизматичная, но очень загадочная мать с темным прошлым. Джинни – подросток, которая пытается найти свое место в школе и не только.
"Горничная"
Рейтинг IMDb: 8,3
Количество сезонов: 1
Количество серий: 10
Молодая мать убегает от токсичных и опасных отношений и начинает работать горничной, чтобы обеспечить себя и маленькую дочь. Ее ждут немало испытаний: бедность, бюрократия, сложная система социальной помощи и большое эмоциональное истощение.
"Молодые монархи"
Рейтинг IMDb: 8,2
Количество сезонов: 3
Количество серий: 18
Принц Вильгельм после скандала переводится в престижную школу-интернат Гиллерска, где пытается приспособиться к новой среде, завести друзей и найти себя вне королевского долга.
Он влюбляется в Саймона, что создает большой конфликт между чувствами и ответственностью перед короной.
Какие еще сериалы вышли пять лет назад?
- "Американские истории ужасов". Рейтинг IMDb: 6,3;
- "Локи". Рейтинг IMDb: 8,2;
- "Шершни". Рейтинг IMDb: 7,7;
- "Сексуальная жизнь студенток". Рейтинг IMDb: 7,7;
- "Убийство в одном здании". Рейтинг IMDb: 8,0;
- "Северные воды". Рейтинг IMDb: 7,6.