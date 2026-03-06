Возможно, для кого-то это станет поводом пересмотреть любимые истории. А 24 Канал расскажет, какие сериалы попали в этот список.

К теме 5 старых украинских сериалов, о которых все забыли

"Игра в кальмара"

Рейтинг IMDb: 7,9

Количество сезонов: 3

Количество серий: 22

Группа людей, которая имеет большие финансовые долги, получает приглашение принять участие в таинственной игре с огромным денежным призом. Участники проходят серию детских, на первый взгляд, простых испытаний. Однако каждая игра имеет смертельные последствия.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джинни и Джорджия"

Рейтинг IMDb: 7,5

Количество сезонов: 3

Количество серий: 30

После смерти мужа Джорджия Миллер вместе с дочерью Джинни и сыном переезжает в новый город, чтобы начать жизнь с чистого листа. Джорджия – харизматичная, но очень загадочная мать с темным прошлым. Джинни – подросток, которая пытается найти свое место в школе и не только.

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Горничная"

Рейтинг IMDb: 8,3

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Молодая мать убегает от токсичных и опасных отношений и начинает работать горничной, чтобы обеспечить себя и маленькую дочь. Ее ждут немало испытаний: бедность, бюрократия, сложная система социальной помощи и большое эмоциональное истощение.

"Горничная": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодые монархи"

Рейтинг IMDb: 8,2

Количество сезонов: 3

Количество серий: 18

Принц Вильгельм после скандала переводится в престижную школу-интернат Гиллерска, где пытается приспособиться к новой среде, завести друзей и найти себя вне королевского долга.

Он влюбляется в Саймона, что создает большой конфликт между чувствами и ответственностью перед короной.

"Молодые монархи": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие еще сериалы вышли пять лет назад?