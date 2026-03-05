Однако есть те, что несмотря на их выход в более ранних годах, не заслуживают забвения. 24 Канал предлагает ознакомиться с пятью сериалами, которые точно никого не оставят равнодушными.

"Роксолана", 1996 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Это исторический сериал, который рассказывает о судьбе легендарной украинки Насти Лисовской. Во время одного из набегов татар ее захватывают в плен и продают в Османскую империю. Девушка оказывается в гареме султана Сулеймана Великолепного.

Благодаря утонченному уму и сильному характеру Настя постепенно завоевывает расположение султана и становится его любимой женой, получив имя Гюррем. Она влияет на политику империи, участвует в придворных интригах и вынуждена бороться за собственное место в опасном мире дворцовых заговоров.

"Роксолана": смотрите онлайн первую серию

"Доктор Вера", 2020

Рейтинг IMDb: –

Жизнь врача Веры быстро меняется, когда ее муж исчезает. Еще вчера она жила спокойной семейной жизнью, но вдруг остается одна с маленьким ребенком и больной матерью.

Чтобы содержать семью, Вера вынуждена вернуться к работе врачом в больнице, где когда-то работала. Ситуация становится еще хуже, когда появляется женщина, которая заявляет, что является настоящей женой Андрея.

В сериале также показано немало медицинских историй и жизней пациентов.

Отметим, что в оригинале сериал звучит на русском языке, однако на платформах доступен к просмотру дублированный вариант на украинском.

"Доктор Вера": смотрите онлайн первую серию

"Век Иакова", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Сериал снят по мотивам одноименного романа украинского писателя Владимира Лиса.

История охватывает почти сто лет жизни полесского крестьянина Якова Меха: смена власти, войны, советские репрессии и послевоенные годы. Центральной линией является история любви Якова, которую он пронес через всю жизнь.

"Век Якова": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сага", 2020

Рейтинг IMDb: 8,5

Сериал рассказывает историю нескольких поколений семьи Казаков, жизнь которых разворачивается на фоне событий украинской истории ХХ века.

Все начинается с 1920-х годов и постепенно охватывает десятилетия – от Второй мировой войны до обретения Украиной независимости. Каждое поколение сталкивается со своими испытаниями: борьбой за любовь, предательством, сложными моральными выборами.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

"Катерина", 2014

Рейтинг IMDb: –

Сериал является современной телевизионной интерпретацией поэмы Тараса Шевченко "Катерина".

Екатерина живет в обычном украинском селе. Ее жизнь меняется, когда в ее местность приезжает съемочная группа, чтобы работать над новым фильмом. Вместе с ними приезжает популярный актер Алексей Красильников, которого Екатерина давно считает своим кумиром.

Между девушкой и актером возникает роман. Однако мужчина уезжает, а Екатерина узнает, что беременна.

"Катерина": смотрите все серии сериала онлайн

