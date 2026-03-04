24 февраля 2022 года – это дата, которая изменила жизнь всех украинцев, и семья Зиновенко не стала исключением. Сначала Татьяна вместе с мужем Анатолием некоторое время пожили у дочери в Виноградаре, а потом приняли решение круто изменить свою жизнь. 24 Канал расскажет где сейчас актриса и чем она занимается.

К теме Ее не узнать: где сейчас Алена Алимова, которая сыграла Катю в ситкоме "Когда мы дома"

Где сейчас звезда сериала "Когда мы дома" Татьяна Зиновенко?

От так, из-за постоянных обстрелов супруги решили переехать в Данию. Там у них есть знакомые, которые помогли с адаптацией.

"Когда началось вторжение, мы решили переехать в квартиру к старшей дочери Насте, чтобы быть всем вместе. Десять дней мы у нее просидели на Виноградаре. А потом начало бахкать так сильно, что не знали, что и делать. Смотрю в окно – все куда-то бегут, кричат. Где-то стреляют, пишут, что половину дома снесли... Дочь запаниковала: "Больше не могу". Был такой нервный срыв, почти на грани – очень страшно. А у нее маленький сын – всего два с половиной года было тогда. И мы просто за одну ночь приняли решение: надо ехать", – откровенно рассказывала Татьяна в интервью OBOZ.UA.

Сначала Анатолий отказывался, однако актриса была настойчивой, что она все равно поедет вместе с дочерью и внуком.

Татьяна Зиновенко с мужем и внуком / Фото из фейсбука актрисы

За рубежом актерская пара уже сумела достичь определенных успехов. Они играют в спектаклях и собрали немалую сумму на помощь ВСУ. Татьяна даже дистанционно снималась в продолжении сериала "Когда мы дома".

Но и это еще не все. Зиновенко снялась в двух датских проектах. Также стоит отдать должное супругам за спектакль, который они специально создали на тему ужасов российско-украинской войны.

Нам предоставили прекрасную сцену, где мы провели репетиции и сыграли премьеру спектакля "Спецоперация". Счастливы были невероятно! Для украинцев вход был бесплатным, параллельно собирали помощь на ВСУ,

– поделилась Татьяна.



Супруги Зиновенко / Фото с фейсбука актрисы

В Дании пара также ведет "Клуб 55+" – организация, которую основали волонтеры для украинцев.

Татьяна также рассказывала, что в соцсетях сегодня старается не демонстрировать свою нынешнюю жизнь за рубежом.

Мы тоже вкладываем частицу себя в победу, но здесь не стреляют, не бомбят. А я могу только представить, что делается на линии фронта, в городах, которые страдают от обстрелов... Люди здесь добрые к нам, очень помогают. Но не все так радужно, конечно, как может показаться. Однако мы верим, что скоро вернемся домой,

– делилась мыслями звезда.

Младшая дочь супругов продолжает жить в Киеве. Старшая с внуком некоторое время жила с родителями в Дании, а тогда также вернулась в украинскую столицу. Однако меньше чем за год снова выехала за границу, ведь ее накрывали панические атаки, а ребенок очень боится взрывов.

В октябре 2024 года стало известно, что на фронте погиб Николай Зиновенко – родной брат мужа Татьяны. Мужчина ушел на войну добровольцем. На момент смерти ему было 58 лет.

Какую роль Татьяна Зиновенко сыграла в сериале "Когда мы дома"?

Татьяна Зиновенко сыграла в сериале "Коли ми вдома" роль Натальи Богдановны – очень харизматичной, но требовательной свекрови. Ее героиня постоянно вмешивалась в жизнь сына Андрея и его жены Марины.

Татьяна Зиновенко в сериале "Коли ми вдома" / Кадр из сериала

Такие семейные отношения стали причиной постоянных бытовых конфликтов, с которых зрители изрядно смеялись.