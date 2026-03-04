24 лютого 2022 року – це дата, яка змінила життя всіх українців, й родина Зіновенків не стала винятком. Спершу Тетяна разом із чоловіком Анатолієм деякий час пожили у доньки у Виноградарі, а тоді прийняли рішення круто змінити своє життя. 24 Канал розповість де зараз акторка і чим вона займається.

До теми Її не впізнати: де зараз Альона Алимова, яка зіграла Катю у ситкомі "Коли ми вдома"

Де зараз зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Зіновенко?

Від так, через постійні обстріли подружжя вирішило переїхати до Данії. Там у них є знайомі, які допомогли з адаптацією.

"Коли почалося вторгнення, ми вирішили переїхати у квартиру до старшої доньки Насті, щоб бути всім разом. Десять днів ми в неї просиділи на Виноградарі. А потім почало бахкати так сильно, що не знали, що й робити. Дивлюся у вікно – всі кудись біжать, кричать. Десь стріляють, пишуть, що половину будинку знесли… Дочка запанікувала: "Більше не можу". Був такий нервовий зрив, майже на межі – дуже страшно. А в неї маленький син – всього два з половиною роки було тоді. І ми просто за одну ніч ухвалили рішення: треба їхати", – відверто розповідала Тетяна в інтерв'ю OBOZ.UA.

Спершу Анатолій відмовлявся, однак акторка була наполегливою, що вона всеодно поїде разом із донькою та онуком.

Тетяна Зіновенко із чоловіком та онуком / Фото з фейсбуку акторки

За кордоном акторська пара вже зуміла досягти певних успіхів. Вони грають у виставах й зібрали чималу суму на допомогу ЗСУ. Тетяна навіть дистанційно знімалась у продовженні серіалу "Коли ми вдома".

Та і це ще не все. Зіновенко знялась у двох данських проєктах. Також варто віддати належне подружжю за виставу, яку вони спеціально створили на тему жахів російсько-української війни.

Нам надали прекрасну сцену, де ми провели репетиції та зіграли прем'єру вистави "Спецоперація". Щасливі були неймовірно! Для українців вхід був безплатним, паралельно збирали допомогу на ЗСУ,

– поділилась Тетяна.



Подружжя Зіновенків / Фото з фейсбуку акторки

У Данії пара також веде "Клуб 55+" – організація, яку заснували волонтери для українців.

Тетяна також розповідала, що у соцмережах сьогодні намагається не демонструвати своє теперішнє життя за кордоном.

Ми теж вкладаємо частку себе в перемогу, але ж тут не стріляють, не бомблять. А я можу тільки уявити, що робиться на лінії фронту, в містах, які потерпають від обстрілів… Люди тут добрі до нас, дуже допомагають. Але не все так райдужно, звісно, як може здатися. Проте ми віримо, що скоро повернемося додому,

– ділилась думками зірка.

Молодша донька подружжя продовжує жити в Києві. Старша з онуком деякий час жила з батьками у Данії, а тоді також повернулась до української столиці. Однак менше ніж за рік знову виїхала за кордон, адже її накривали панічні атаки, а дитина дуже боїться вибухів.

У жовтні 2024 року стало відомо, що на фронті загинув Микола Зіновенко – рідний брат чоловіка Тетяни. Чоловік пішов на війну добровольцем. На момент смерті йому було 58 років.

Яку роль Тетяна Зіновенко зіграла у серіалі "Коли ми вдома"?

Тетяна Зіновенко зіграла у серіалі "Коли ми вдома" роль Наталі Богданівни – дуже харизматичної, але вимогливої свекрухи. Її героїня постійно втручалась у життя сина Андрія та його дружини Марини.

Тетяна Зіновенко у серіалі "Коли ми вдома" / Кадр із серіалу

Такі сімейні відносини стали причиною постійних побутових конфліктів, з яких глядачі неабияк сміялись.