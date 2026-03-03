Однако уже давно Алена не проживает в Украине. Жизнь актрисы довольно сильно изменилась после финала пятого сезона сериала. В материале 24 Канала мы рассказываем, где сейчас и как живет актриса и какую роль она исполнила в сериале "Когда мы дома".

Где сейчас звезда "Когда мы дома" Алена Алымова?

Хотя в сериале "Когда мы дома" Алена Алымова сыграла молодую девушку, по имени Катя, в реальной жизни ей уже 44 года. В декабре 2025 года стало известно, что актриса впервые стала мамой.

Она тщательно скрывает свою личную жизнь и не афишировала беременность, но в своем инстаграме поделилась радостной новостью о рождении дочери. По информации из сетей, роды состоялись в Израиле.

Сейчас Алена проживает за границей, воспитывает дочь и активно занимается йогой. В описании ее инстаграме указано, что она стала инструктором по йоге. Кроме того, актриса занимается AI-контент-креаторством, но одновременно продолжает оставаться актрисой и режиссером. Ранее Алена Алымова также работала украинским клипмейкером.

Какую роль Алена Алымова сыграла в сериале "Когда мы дома"?

Алена Алымова сыграла в сериале "Когда мы дома" одну из главных ролей – Катю, возлюбленную молодого человека, по имени Паша. Они – молодая пара, которая только начала жить вместе, и уже с первых дней их совместной жизни перед ними встают многочисленные испытания.



Алена Алымова в сериале "Коли ми вдома" / Кадр из сериала

Паша – микробиолог, перспективный и умный молодой ученый, и, как можно догадаться, ему очень повезло с такой любимой, как Катя. Она – мастер маникюра, которая восхищается умом и настойчивостью своего парня.

Несмотря на трудности и испытания, что встают перед парой, их любовь остается сильнейшей и спасает в самые сложные моменты.